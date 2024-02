Dilan Santiago fue asfixiado por más de cinco minutos: ¿quién hizo algo tan atroz?

Luego de que Medicina Legal confirmara que Dilan Santiago Castro fue asesinado, que el niño de dos años murió por asfixia mecánica,se siguen revelando detalles del homicidio que conmociona a Bogotá.



Las autoridades determinaron que Dilan Santiago fue asfixiado por más de cinco minutos. El asesino del menor le cubrió la nariz y la boca, evitando así que el pequeño respirara. Pronto se espera esclarecer cuándo murió el bebé y quién es el o los responsables de este caso tan atroz.

Además, la necropsia descarta que el niño presentara signos de abuso sexual.

Mamá de Dilan Santiago hizo advertencia

Derly Julieth Rivas exigió que el crimen de su hijo Dilan Santiago no quede impune: "Lo único que quiero es que den con la persona (que lo hizo), porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso. Sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así", dijo entre sollozos.



De otro lado, en la tarde de este 13 de febrero fue capturado Marlon Castro, padre de Dilan Santiago, por el delito de violencia intrafamiliar. Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos fueron contra Derly Rivas en noviembre de 2023 en el municipio de Ataco, Tolima.

¿Qué ocurrió el día que Dilan Santiago desapareció?

Según Derly, la mamá de Dilan Santiago, ella salió "de la cocina, saqué una ropa de mi pieza, la eché en jabón. Traje la leña, la puse encima del fogón, cinco minutos. Miré que mi niño no estaba, salí a buscarlo al instante. Lo llamé, en pleno aguacero salí a buscarlo, pero por ningún lado. Un niño en pleno aguacero tiene que llorar, a lo menos cuando yo lo llamaba él decía ‘ah’, pero él en ningún momento me contestó. Yo escuché a los perros que ladraron por la mañana, sí, pero no le puse mucho cuidado porque pensé que era un muchacho, me asomé, no vi nada, volví y me entré con el niño, seguí con mis labores. Hice almuerzo, le di almuerzo al niño, lo organicé y lo dejé encima de la motico, ahí quedó mi bebé"