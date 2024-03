Duro relato de víctimas de desplazamiento forzado interno en Bogotá: "Nuestro Estado no nos protege"

En Bogotá, la Fiscalía ha venido registrando con preocupación graves denuncias de desplazamiento forzado interno por cuenta de grupos criminales en los últimos 3 años. Estas bandas amenazan a las familias hasta el punto de desterrarlas de sus viviendas.



Noticias Caracol obtuvo el testimonio de las víctimas, quienes pidieron no revelar su identidad, pues son objeto de amenazas. Infructuosamente, llevan meses buscando al Estado para que les brinde protección.

Por insólito que parezca, Bogotá pasó de ser ciudad receptora de desplazados por el conflicto a epicentro del desplazamiento forzado interno.

“Uno cree que esos temas de desplazamiento forzado y que sacan a la gente de sus casas pasan solo en el campo. Un día cualquiera un vecino nos llama y nos dice que se metieron. Que nos cobraban el dinero y que, si no íbamos a pagar, nos quedáramos quietos, si no, pues ya sabíamos cuáles eran las consecuencias”, manifestó una víctima.

Las denuncias, según la Fiscalía, se concentran principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Santa Fe. El modus operandi de las bandas es similar, según lo reveló otro afectado.

Publicidad

“Que me tengo que ir y si no, pues que me atenga a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Básicamente es una amenaza. Tenía conocimiento de que ya lo estaban haciendo, despojando a la gente de sus propiedades, pero uno no lo podía creer, eso no puede ocurrir”, dijo la víctima.

Como si fuera poco, los servicios y los impuestos siguen corriendo, sumando a una millonaria deuda para los propietarios que fueron desplazados forzosamente.

Publicidad

“Las empresas de servicios públicos al unísono se niegan a retirar los servicios porque el inmueble está ocupado. Las facturas no solo incluyen consumos más conexiones legales, también la de gas natural”, contó otra víctima.

Mediante una alerta, la Defensoría del Pueblo advirtió del desplazamiento forzado interno en la capital, en medio de la disputa que llevan a cabo las bandas criminales por las rentas ilegales.

Según la Fiscalía, las denuncias por este delito van así: en 2023 se crearon 65 noticias criminales por desplazamiento forzado, un aumento frente a 2022, donde se generaron 56. En lo que va de 2024 se han registrado 24.

Y aunque la Fiscalía ha golpeado a organizaciones dedicadas al desplazamiento forzado interno en Bogotá como Los Negros del Cielo, en San Cristóbal; Los Lanister, en Ciudad Bolívar, y Los Paisas, en Usaquén, la problemática sigue.

Publicidad

“Siento frustración, porque es complicado levantarse todos los días y darse cuenta de que el trabajo de toda una vida de una familia está en manos de delincuentes y no podemos hacer nada porque nuestro Estado no nos protege”, agregó otro afectado.

Leonor Merchán Lopera, directora Seccional de Fiscalías en Bogotá, se refirió a este flagelo: “Al parecer, identifican algunas residencias que puedan servirle al grupo delincuencial, amenazan a la gente para que les den dinero para quedarse o deben desalojar. Asimismo, cobran arriendo y cánones de esas mismas propiedades".

Publicidad

Según Merchán Lopera, “es una prioridad, tenemos una unidad de fiscales especializados que se encargan de enfrentar estas investigaciones, dándoles la celeridad del caso, pero también dando la suficiencia probatoria para un juicio y así obtener sentencias condenatorias”.