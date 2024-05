¿El racionamiento de agua en Bogotá podría ir hasta el 2025? Esto es lo que se sabe

En medio de las fluctuaciones climáticas que han marcado las últimas semanas y días en Bogotá, surge una preocupación constante: el nivel del embalse Chingaza, vital para el abastecimiento de agua en la ciudad, continúa en descenso. Esta preocupante situación fue nuevamente confirmada por el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, quien emitió una alerta debido al incremento en el consumo de agua.

Al hacer referencia al estado actual del embalse, Galán enfatizó la importancia de tomar medidas inmediatas, indicando que el nivel de los embalses del sistema Chingaza ha disminuido nuevamente y que el consumo de agua en la ciudad sigue siendo elevado. En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, instó a los ciudadanos a ser conscientes de la situación y a redoblar los esfuerzos para reducir el consumo de agua.

Reporte diario de agua.

3 de mayo.



Nivel embalses Chingaza: 17,02%.



Consumo promedio: 15.97 m³.



Nivel embalses Chingaza: 17,02%.

Consumo promedio: 15.97 m³.

Ayer el nivel de los embalses del Sistema Chingaza bajó nuevamente y el consumo en la ciudad fue alto.

De acuerdo con los datos recopilados hasta el 3 de mayo, el nivel del embalse Chingaza se situaba en un preocupante 17,02%, mostrando un descenso constante en los últimos días. Este declive se refleja en los registros anteriores, donde el embalse registró niveles de 17,21% el miércoles 1 de mayo y 17,14% el jueves 2 de mayo.

Por otro lado, en lo que respecta al consumo promedio de agua, el viernes 3 de mayo se alcanzó la cifra de 15,97 metros cúbicos, superando ligeramente el registro del día anterior que fue de 15,59 metros cúbicos.

Ante esta situación crítica, el alcalde Galán subrayó la persistencia de la crisis hídrica y planteó la posibilidad de implementar modificaciones en las medidas de racionamiento de agua. Además, se confirmó que los cortes en el servicio de agua continuarán hasta que el embalse Chingaza alcance un nivel del 70 % de su capacidad, una meta proyectada para el año 2025.

Las lluvias en Bogotá no llenan los embalses. Necesitamos meses y meses de lluvias sobre los embalses del Sistema Chingaza -Chuza y San Rafael- para que recuperen sus niveles.

Eso sí, el agua lluvia puede ser usada para tareas que no requieran agua potable. https://t.co/DZJeOYWYJH — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 29, 2024

Es importante recordar las palabras del alcalde Galán, quien anteriormente advirtió que las lluvias en Bogotá por sí solas no son suficientes para recuperar los niveles de los embalses. Se requieren meses de precipitaciones sobre los embalses del sistema Chingaza, específicamente Chuza y San Rafael, para alcanzar una recuperación significativa. No obstante, es crucial destacar que el agua de lluvia puede ser utilizada para fines no relacionados con el consumo humano.

Así mismo, el meteorólogo Max Henríquez Daza señaló el 28 de abril que, si persisten las lluvias sobre los embalses, el periodo de racionamiento podría reducirse en un lapso de dos a tres semanas. Sin embargo, hizo un llamado a la comunidad a adoptar prácticas de ahorro de agua, especialmente en los primeros días de mayo, cuando se espera una disminución en las precipitaciones.