Excadete denuncia haber sido abusada por dos oficiales en escuela militar de Bogotá

Una joven excadete denunció ser víctima de presuntos abusos sexuales y de poder en la Escuela Militar José María Córdova, en el norte de Bogotá. La mujer contó los detalles sobre los hostigamientos que sufrió durante su cuarto semestre de carrera militar.

Hoy, a sus 19 años de edad, es consciente que su formación militar fue difícil y estuvo llena de abusos, tanto así que le tocó desertar.

Ingresó a la institución a los 17 años como cadete en la Escuela Militar José María Córdova, allí, cuenta ella, fue víctima de tocamientos indebidos en múltiples ocasiones por parte de dos de sus superiores. Su drama empezó con grabaciones continuas.

La cadete víctima de abusos le contó a Noticias Caracol en vivo los vejámenes que vivió: “Por parte de mi teniente Cuervo Reyes, que empezaba a grabarme, y pues yo por el temor de que me mandaran a psicología o cosas así, pues yo intenté callarme; sino que ya las cosas eran muy repetidas y las situaciones no las pasaba yo sola, había unos cursos míos que también pasaron por lo mismo”.

Luego de cumplir con el centinelato, haciendo vigilancia toda la noche y acercándose a la hora de la diana, sobre las 5 de la mañana, lo que estaba sintiendo, encarnó su peor miedo: “Yo sentía que metían las manos debajo de la cobija y yo pensaba, en medio despertarme, y sentía que me pasaban las manos por debajo de mis senos, de mis partes íntimas y yo me sentía rara, incómoda; entonces yo empecé a mover la cobija, como que si estuviera despertándome, y fue que quité la cobija sobre mi cara y vi que estaba mi teniente escudero y dio unos pasos hacia atrás y empezó a grabarme”.

Su papá, un militar activo del Ejército, empezó a recopilar las evidencias y los informes de cada evento. Uno de ellos, fue sobre una lesión falsa de una supuesta fractura que la hizo perder los créditos de su cuarto semestre por una incapacidad de una lesión que nunca existió.

El papá de la joven contó: “Mi hija hizo un informe del antes, durante y después de ese momento donde ella dijo y manifestó no tener dolor, se hizo con el equipo de trabajo de ese batallón en la parte jurídica y ellos le negaron eso”.

Las pruebas de los abusos

Un radicado del Ejército, del pasado 20 de mayo, explícitamente detalla todos y cada uno de los presuntos abusos que sufrió la cadete por parte de dos oficiales en la escuela.

Aquel informe fue respondido por el Ejército Nacional a través de un reciente comunicado. En este se lee: “Respecto al documento que contiene los hechos publicados de un presunto acoso sexual, los mismos no fueron puestos en conocimiento de manera oficial por las vías establecidas en la Escuela Militar de Cadetes; sin embargo, se realizarán las verificaciones pertinentes”.

Se cansó de los abusos

La excadete contó que luego de sufrir los abusos “fue cuando me llené de valor, me llené, digamos, de esperanza y dije: ‘no, yo debo hablar, yo debo parar esto, ya estas cosas deben contarse, no me puedo quedar callada y esto no puede dejar que lo repita otra mujer, otra cadete”.

Hasta el momento, el Ejército continúa investigando los hechos y la familia de la excadete pidió una revisión de la Procuraduría.

La joven renunció voluntariamente a su formación militar buscando que su denuncia sea escuchada.

