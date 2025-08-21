Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Capturan a expareja de Laura Camila Blanco, periodista que murió en Bogotá tras caer de noveno piso

Capturan a expareja de Laura Camila Blanco, periodista que murió en Bogotá tras caer de noveno piso

Óscar Santiago Gómez Leal es señalado por las autoridades como el presunto responsable de la muerte de la joven, cuyo caso se investiga como un feminicidio.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: agosto 21, 2025 11:36 a. m.
Laura Camila Blanco.
Google Maps y Archivo particular

Casi un mes después de la muerte de la periodista Laura Camila Blanco en Bogotá, las autoridades capturaron este jueves en el barrio La Estrada a Óscar Santiago Gómez Leal, expareja de la joven de 26 años, a quien señalan de ser el presunto responsable de lo ocurrido en este caso que ahora se investiga como un feminicidio. La historia de Laura Camila se dio a conocer a finales de julio, cuando el Ojo de la noche, de Noticias Caracol, relató las extrañas circunstancias en las que murió la comunicadora social luego de caer de un noveno piso en un edificio en el sector del Salitre, en Bogotá. En principio, Gómez Leal aseguró que Blanco se había lanzado por la ventana y el caso se asumió preliminarmente como un aparente suicidio. El material probatorio y la investigación a cargo del CTI de la Fiscalía desvirtuaron esa versión.

En las próximas horas, Óscar Santiago Gómez Leal será judicializado por el delito de feminicidio y se expone a una pena de más de 40 años de prisión.

Noticia en desarrollo.

