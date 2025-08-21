Investigan secuestro y hurto a conductor en Soacha: le dieron sustancia que lo dejó inconsciente

Las autoridades investigan el caso de un conductor dedicado al transporte de personas que fue secuestrado y robado mientras desarrollaba sus actividades laborales. El hombre, que cubría rutas en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, fue víctima del crimen después de recibir una sustancia que lo dejó inconsciente.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que la víctima fue hallada dentro del baúl de su vehículo y de inmediato lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial. "La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Jairo Eduardo Rincón Aponte, por su presunta participación en la retención ilegal y el hurto a un transportador informal en Soacha", se lee en un comunicado de la entidad. El presunto implicado del crimen aceptó su responsabilidad en el hecho después de que un fiscal del Gaula de la Seccional Cundinamarca le imputara los delitos de secuestro simple y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

¿Qué se sabe del crimen contra conductor informal?

Con la investigación de la Fiscalía se conocieron varios datos importantes sobre el crimen contra el conductor. "La víctima conoció al procesado el pasado 12 de agosto, cuando lo transportó desde un centro comercial hacía otro sector del municipio. Al parecer, el hombre, que prestaba dinero a comerciantes, solicitó al transportador su número de teléfono para contratar nuevos servicios", relató la entidad.



Al parecer, ese mismo día, el capturado contactó al conductor pidiéndole que lo trasladara desde el barrio Gaitán hacia el parque principal de Soacha. "Al llegar al lugar, presuntamente lo retuvo y le suministró una sustancia que lo dejó inconsciente y en estado de indefensión, situación que aprovechó para despojarlo del vehículo y el celular". Según la Fiscalía, el Gaula de la Policía Nacional, en el marco de sus labores de verificación y seguimiento, logró la captura en flagrancia de Rincón Aponte. Las autoridades rescataron a la víctima, de 34 años, quien se encontraba en la parte trasera de su vehículo.



Conductor de plataforma de movilidad fue secuestrado, robado y abandonado en la vía de Bogotá-Cota

En otro caso similar a del conducto en Soacha, otro hombre que trabaja a través de una plataforma y que fue a realizar una carrera en Bogotá terminó siendo secuestrado, golpeado y abandonado en la vía que conecta al municipio de Cota, en el departamento de Cundinamarca. El conductor había desaparecido en la noche del sábado 29 de marzo.

La esposa del conductor, identificado como Carlos Acosta Castro, de 68 años, le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol sobre el momento en que secuestraron a su pareja. “Él me envió un audio a las 12:54 minutos y me dijo: Tranquila, mija, no se preocupe que yo estoy bien, estoy trabajando, ahora voy para allá”.

