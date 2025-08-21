Ministro de Justicia habló sobre traslado de Epa Colombia: "Se pudo constatar que tenía amenazas"

La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia y quien se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, fue trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó el desplazamiento de Barrera este miércoles 20 de agosto. El traslado se hizo por petición de su abogado, quien alegó problemas de seguridad.

La influencer se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación al terrorismo, luego de cometer actos vandálicos en una estación de TransMilenio durante el estallido social que se dio en 2021. Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, se refirió al traslado de Epa Colombia en una entrevista para Noticias Caracol En Vivo.

¿Qué dijo Eduardo Montealegre sobre el traslado de Epa Colombia?

El ministro de Justicia aseguró que la petición de los abogados de Daneidy Barrera sobre su traslado viene de tiempo atrás, cuando él ni siquiera había llegado a liderar la cartera. "La solicitud de los abogados de Epa Colombia, por cierto profesionales del derecho muy respetables y serios, fue la de que ella tenía problemas de seguridad. Se pudo constatar de que ella tenía amenazas contra su vida e integridad personal. Existían riesgos inminentes contra su seguridad", aseguró el funcionario. El Inpec, después de constatar los peligros contra la reclusa, aprobó el traslado de la cárcel el Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros.



Montealegre aseguró que el caso de Barrera no es el único. "El Inpec ha hecho traslados por razones de seguridad. Hay muchas personas que no tienen la connotación mediática que tiene Epa Colombia (...) que también se encuentran en estaciones de Policía o en guarniciones militares por razones de seguridad". El funcionario también dijo que la creadora de contenido es "una persona muy querida por un gran sector de la población colombiana". Montealegre dice que Epa Colombia "cometió un error y le impusieron una pena desproporcionada. No por culpa de la justicia colombiana, ni por la Corte Suprema, si no por una política populista y punitivita por parte del estado colombiano durante muchas décadas".

Epa Colombia, durante sus meses en la cárcel, ha denunciado algunos aspectos de las condiciones en las que se encuentran las mujeres que recluidas en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá. En junio pasado, se conoció un video en el que aparecía junto con otras reclusas afirmando que llevaban varios días sin poder comer adecuadamente. "Mucha hambre, amiga, tienen hambre", se escucha decir a la empresaria. Varias mujeres que la acompañaban mencionan que "todo está dañado", y que algunas comidas han tenido contacto con ratas vivas y muertas. Al respecto, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, dijo que reconocía las irregularidades con la comida y aseguró que se estaban tomando medidas de control y acompañamiento de la problemática.

