Fiscal a Poulos por crimen de Valentina Trespalacios: “No fue un acto de amor o que se excedió”

Este martes, 4 de junio, se adelantó la audiencia de alegatos finales en el caso de John Poulos, ciudadano estadounidense acusado de asesinar a Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta en Bogotá.

>>> Caso Valentina Trespalacios: las últimas 36 horas de la joven DJ antes de ser asesinada

Durante la diligencia, delegados de la Fiscalía y de la Procuraduría intervinieron para solicitar la máxima condena en contra del acusado.

El fiscal del caso aseguró que el feminicidio no se trató de ningún accidente de un juego sexual, sino que, por el contrario, había signos de violencia y asfixia en el cuerpo de la DJ, encontrando en su cuello cinco surcos, que corresponderían a la mano de John Poulos.

Publicidad

"No fue un acto de amor"

“Evidencian que no fue un acto de amor o de sexo y que el señor Nelson Poulos se excedió un poquito. No, aquí no se excedió un poquito frente a un deber de una posición de riesgo y que configure un delito culposo. No, aquí lo que se evidencia es que estas heridas permiten concluir que Valentina Trespalacios Hidalgo fue brutalmente golpeada, reducida físicamente en forma severa y subyugada por un hombre”, expresó el fiscal Santiago Vásquez.

Además, el funcionario puntualizó que Poulos tuvo un comportamiento enfermizo con la joven, pues contrató un investigador privado para que la siguiera en medio de sus labores como DJ.

Publicidad

>>>Desgarrador relato de víctima de intento de feminicidio: “Estoy desesperada”

Las palabras de Jhon Poulos

En medio de la diligencia, el ciudadano estadounidense aseguró que “nunca agredí a nadie en mi vida”.

Asimismo, afirmó que “cualquier cosa que le haya podido suceder a Valentina Trespalacios pudo ser mi cuerpo, pero no mi espíritu”.

Publicidad

Poulos señaló además que su captura fue ilegal, como también que en medio del proceso judicial buscaban ocultar la verdad y que no le permitieron práctica de pruebas.