Mamá de Laura Sarmiento, presentadora de La Kalle, contó que ella sufrió "lesiones muy fuertes"

Laura Sarmiento, más conocida como Lala Sarmiento, presentadora de la emisora La Kalle, sufrió un grave accidente de tránsito cuando se movilizaba en una motocicleta que presta servicio de transporte. La mamá de la víctima dio detalles de lo sucedido.



Al parecer, el motociclista iba manejando a exceso de velocidad y la mujer le pidió que la redujera. En ese momento frenó en seco y se estrelló con un taxi.

Este hombre no le prestó auxilio a la presentadora cuando ocurrió el incidente, le quitó el casco y la dejó en el suelo.

El hecho ocurrió en la calle 80 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá, luego de que Laura pidiera el servicio por medio de una plataforma para dirigirse a una cita médica.

La mamá de Laura, Aura Vega, habló en Caracol Ahora acerca del grave hecho: “Es una situación difícil y que uno piensa que nunca le va a llegar. Lo que pasó fue tan rápido que Laura medio pudo hablarme y dijo que ‘mami me accidenté y no me quieren llevar’”.

La mamá comentó que, además de que el motociclista le quitó el casco a su hija, este “le pasó la moto por la rodilla derecha y la tiene bastante inflamada”.

Cuenta la mujer que a su hija no la quería atender la ambulancia porque ella no tenía el SOAT: “El señor del taxi se apiadó de ella porque se acercó a la ambulancia y prestó su SOAT. Gracias a Dios la llevaron al centro médico y se está recuperando de lesiones muy fuertes, desde la quijada hasta sus brazos”.