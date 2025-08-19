Perros y gatos buscan su hogar: la página para reencontrar los animales perdidos con sus familias

En un esfuerzo por fortalecer el bienestar animal en la ciudad, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ha anunciado el lanzamiento de una plataforma digital pionera: ‘Perros y gatos buscan su hogar’. Este nuevo portal web, diseñado para centralizar avisos de animales de compañía extraviados, abrirá sus puertas digitales el próximo 22 de agosto de 2025, prometiendo convertirse en un punto de referencia esencial para la comunidad.

La iniciativa surge como una respuesta directa a la creciente necesidad de canales efectivos para el reencuentro entre mascotas y sus familias. Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, destacó la profunda conciencia animalista de Bogotá y la importancia de habilitar estos espacios de conexión. El portal busca ser un centro de acopio de información, facilitando que caninos y felinos extraviados encuentren el camino de regreso a sus hogares.

El funcionamiento de ‘Perros y gatos buscan su hogar’ se basa en la participación directa de la ciudadanía. Los dueños de mascotas podrán ingresar la información de sus animales perdidos, incluyendo fotografías, descripciones detalladas y sus propios datos de contacto, con el objetivo de agilizar el proceso de búsqueda y reencuentro. Es fundamental que, al publicar, los usuarios otorguen su consentimiento previo, expreso e informado para la divulgación de esta información, conforme al artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.

La entidad ha aclarado que su rol se limitará exclusivamente a hospedar y facilitar la publicación de los avisos. El Instituto no asumirá la responsabilidad por la información suministrada por los ciudadanos, ni realizará gestiones de contacto con los titulares de los datos, ni verificará la veracidad o procedencia de la misma. Esta distinción es clave para entender el modelo de corresponsabilidad que busca fomentar la plataforma, donde la comunidad es el motor principal de la búsqueda.

El lanzamiento de esta página web hace parte de una estrategia de la Alcaldía de Bogotá para promover el bienestar animal y la tenencia responsable, sumando este portal a otras acciones distritales que incluyen jornadas masivas de adopción, oferta de servicios veterinarios, programas de esterilización y el fomento de hogares temporales, consolidando el compromiso de la ciudad con sus animales de compañía.

Actualmente, la página se encuentra en fase de pruebas, ajustando detalles para su disponibilidad total a partir de la fecha de lanzamiento. Este esfuerzo conjunto entre la administración distrital y la ciudadanía, promete transformar la manera en que Bogotá aborda la problemática de los animales perdidos, ofreciendo una herramienta vital para el bienestar de miles de familias y sus compañeros peludos. La transparencia y la colaboración ciudadana serán pilares fundamentales para el éxito de esta iniciativa, que representa un paso significativo en la construcción de una ciudad más consciente y solidaria con todas sus formas de vida.

ANDRÉS ADAMES

NOTICIAS CARACOL