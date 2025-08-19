Hombre se hacía pasar por guía turístico y robaba extranjeros en Colombia: hurtó más de 114 millones

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Marco Antonio Modesti Cañizalez, un hombre que, haciéndose pasar por guía turístico, habría engañado a varios ciudadanos extranjeros en Bogotá para drogarlos y despojarlos de sus pertenencias.

Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, donde ofrecía recorridos culturales, gastronómicos y de entretenimiento en la capital. Tras ganarse su confianza, los acompañaba hasta los hoteles en los que se hospedaban, donde finalizaban los supuestos planes turísticos.



El modus operandi del supuesto guía turístico

Las investigaciones apuntan a que, en ese momento, Modesti Cañizalez convencía a los visitantes de compartir una bebida que contenía sustancias tóxicas, entre ellas medicamentos de uso veterinario. Una vez inconscientes, las víctimas quedaban en estado de indefensión, lo que el procesado aprovechaba para hurtar dinero en efectivo, joyas, equipos electrónicos y, en algunos casos, realizar transferencias bancarias.

Las denuncias documentadas hasta ahora corresponden a ciudadanos italianos, tailandeses, norteamericanos, israelíes y alemanes, con pérdidas que superan los 114 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Modesti Cañizalez el delito de hurto calificado y agravado. Aunque el hombre no aceptó los cargos, deberá permanecer recluido en una cárcel mientras avanza el proceso.

Las autoridades recordaron a los residentes y visitantes de la capital la importancia de denunciar cualquier conducta delictiva a través de la Línea 123. La información ciudadana, subrayó la Fiscalía, es clave para judicializar a los responsables y avanzar en la lucha contra la criminalidad.

