Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA
BLOQUEOS EN BOGOTÁ
VALERIA AFANADOR
WILLIAM CADAVID
ATLÉTICO NACIONAL
NEYSER VILLARREAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hombre se hacía pasar por guía turístico y robaba extranjeros en Colombia: hurtó más de 114 millones

Hombre se hacía pasar por guía turístico y robaba extranjeros en Colombia: hurtó más de 114 millones

El delincuente administraba medicamentos veterinarios para robar todas las pertenencias de sus victimas.

Guía turístico
El hombre contactaba a sus víctimas por medio de redes sociales.
Unsplash/Fiscalía General
Por: Laura Camila Ramos
|
Actualizado: agosto 19, 2025 06:41 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Marco Antonio Modesti Cañizalez, un hombre que, haciéndose pasar por guía turístico, habría engañado a varios ciudadanos extranjeros en Bogotá para drogarlos y despojarlos de sus pertenencias.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, donde ofrecía recorridos culturales, gastronómicos y de entretenimiento en la capital. Tras ganarse su confianza, los acompañaba hasta los hoteles en los que se hospedaban, donde finalizaban los supuestos planes turísticos.

El modus operandi del supuesto guía turístico

Las investigaciones apuntan a que, en ese momento, Modesti Cañizalez convencía a los visitantes de compartir una bebida que contenía sustancias tóxicas, entre ellas medicamentos de uso veterinario. Una vez inconscientes, las víctimas quedaban en estado de indefensión, lo que el procesado aprovechaba para hurtar dinero en efectivo, joyas, equipos electrónicos y, en algunos casos, realizar transferencias bancarias.

Últimas Noticias

  1. perros maltrato animal
    Esta es la razón por la cual los perros suelen patear hacia atrás tras hacer sus necesidades -
    Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

    Perros y gatos buscan su hogar: la página para reencontrar los animales perdidos con sus familias

  2. Lo que se sabe sobre homicidio de Enrique Medina en el norte de Bogotá durante robo de su patineta
    Enrique habría llamado a la Policía tras ataque en su contra -
    Redes sociales

    Lo que se sabe sobre homicidio de Enrique Medina en el norte de Bogotá durante robo de su patineta

Las denuncias documentadas hasta ahora corresponden a ciudadanos italianos, tailandeses, norteamericanos, israelíes y alemanes, con pérdidas que superan los 114 millones de pesos.

Publicidad

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Modesti Cañizalez el delito de hurto calificado y agravado. Aunque el hombre no aceptó los cargos, deberá permanecer recluido en una cárcel mientras avanza el proceso.

Las autoridades recordaron a los residentes y visitantes de la capital la importancia de denunciar cualquier conducta delictiva a través de la Línea 123. La información ciudadana, subrayó la Fiscalía, es clave para judicializar a los responsables y avanzar en la lucha contra la criminalidad.

Publicidad

NOTICAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Fiscalía General de la Nación