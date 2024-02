Mapa del hambre en Bogotá: 4 mil niños sufren desnutrición aguda en la ciudad

Deyanira Garzón, víctima del conflicto armado, vive hace 20 años en la capital colombiana y sabe lo que es pasar hambre en Bogotá. Por eso empezó una obra social en el barrio El Triunfo, de la localidad de Kennedy, donde prepara a diario un sancocho de leña para vecinos como Cenobia Ortiz, quien dice que “si no fuera por ella, ¿qué sería la vida de nosotros? No podríamos comer”.



“Esta intención sale porque yo fui una mujer muy sufrida en la vida y aguanté mucha hambre. El conflicto armado me dejó en la calle, me dejó sin nada, sin mi hijo”, recalca Deyanira.

Afirma que en su barrio “hay madres de familia que no tienen empleo. Aquí hay más de una mamita que está desempleada, donde tienen a cargo sus hijos, donde tienen a cargo la mamita y no tienen qué comer. Si hoy come, mañana no. Pongámosle, hoy se comieron esto, no se sabe si más tarde tengan para comer”.

Ante esta situación, el concejal David Saavedra recalca que “no podemos tolerar que por la desidia del gobierno, de los gobiernos de turno, de la política, gente muera en el país por hambre. La muerte por hambre, por desnutrición, no se puede tolerar”.

El cabildante detalló el mapa del hambre en Bogotá, asegurando que en el sur de la ciudad “ha habido incrementos. Por ejemplo, en la localidad de Usme subió al 20% las personas que no pueden alimentarse bien; Tunjuelito, un 16,9%; Ciudad Bolívar, 18%; en Bosa 19%; Los Mártires, 15,1%”.

Publicidad

“Son localidades que históricamente han sufrido el flagelo del hambre, pero hay otras localidades también que ahora empezaron a tener visibilidades de hambre, que históricamente no lo tenían. Por ejemplo, Chapinero pasó del 1 al 2,6%; en Suba, del 3 al 9%, y en Engativá, del 2 al 8,7%. ¿A qué puede deberse eso? Pobreza vergonzante, gente que heredó bienes que no tiene cómo sostenerlos o cuidadores, personas que se encargan de adultos mayores que no tienen cómo trabajar”, agregó.

Sostuvo que por el hambre en Bogotá “hay 4 mil niños que tienen desnutrición aguda”.

Publicidad

El concejal Saavedra afirmó que “la comida que se desperdicia en Colombia llega a cerca de 9,7 millones de toneladas al año. La mayor parte de esa comida se pierde en la producción y en la logística”.

Por eso, entre sus estrategias, sugirió crear “unas rutas de microgestión para que esa comida no se desperdicie, para que se focalice y llegue a los sitios más necesitados de Bogotá. Y por supuesto, recursos, dinero en la administración distrital para que las personas tengan acceso a la comida todos los días”.