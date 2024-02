Plantón frente a Ministerio de Salud: hay “caos” en el sistema, dicen pacientes que critican reforma

Durante toda la mañana de este martes, 20 de febrero de 2024, pacientes del sistema de salud realizaron un plantón a las afueras del Ministerio de Salud, en Bogotá.



Hacia las 12 del mediodía se levantó el plantón con el que unos pacientes rechazan la reforma al sistema presentada por el Gobierno, mientras otros la apoyaban.

Dennis Silva, vocero de Pacientes Colombia, explicó así las razones de convocar el plantón frente al Ministerio de Salud: “Uno, la crisis financiera, la crisis financiera puede acabar con la vida de los pacientes y arruinar a los pacientes. Dos, hay una crisis enorme, un caos total, las IPS están cerrando servicios y las IPS no están siendo honestas y transparentes con los ciudadanos, tienen que informar qué servicios están cerrando. Tres, porque la reforma no resuelve los problemas que tenemos hoy, los problemas estructurales no los está resolviendo”.

La gran mayoría de los participantes en el plantón coincidieron en que en Colombia sí se deben modificar ciertas cosas del sistema a la salud, pero no como lo propone el Gobierno nacional.

Al lugar también llegaron otras personas a defender la gestión del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y también la reforma. El equipo de Noticias Caracol que se encontraba en el lugar intentó hablar con ellos, pero fue recibido con insultos.