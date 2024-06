Probó las drogas en el colegio y cayó en un infierno: "Fue por malas amistades"

Un joven, hoy mayor de edad y ya rehabilitado, contó que comenzó a consumir drogas estando en el colegio. Un amigo le ofreció y ese fue el punto de partida del infierno que viviría.

“Empecé a consumir drogas en el colegio, en un colegio privado, desde octavo grado, y duré consumiendo dos años. Consumí marihuana, LSD, éxtasis, perico, algunos otros más. Lo hice porque estaba en un hueco de mi vida en donde no podía salir y no encontraba una salida, y no sabía cómo elevarme o cómo llegar a salir de un mundo oscuro en donde vivía. Y pues, por eso y por malas amistades, conocí el mundo oscuro de las drogas”, contó.

En Bogotá, de acuerdo con el concejal Rolando González, 11.000 menores de edad se encuentran en centros de rehabilitación tras haber consumido algún tipo de alucinógeno.

“Pero ojo, una cifra mucho más más preocupante: 28 bebés menores de un año han consumido ya estupefacientes en la ciudad de Bogotá. Y otra cifra mucho más alarmante: niños entre 5 y 9 años han consumido drogas en la ciudad de Bogotá”, aseguró el concejal.

Las adicciones se estarían presentando en la mayoría de los casos en los entornos escolares.

“Un compañero de colegio ha incidido sobre el otro para que consuma drogas en la ciudad de Bogotá, el 12% lo ha hecho a motu proprio, el 17% lo han hecho desde sus casas, lo que quiere decir que sus papás son adictos, sus papás consumen droga y le transfieren esta adicción a los jóvenes y adolescentes”, apuntó González.

¿Por qué un niño puede caer en el mundo de las drogas?

“Los padres lamentablemente no están cuidando como corresponde a sus seres queridos, están teniendo consumos masivos, donde ellos se están dando cuenta, están normalizando consumos. Para muchos niños niñas y adolescentes, ver marihuana es normal, consumir marihuana es normal y esto obedece únicamente a que sus cuidadores, tíos, tías, sobre todo, los papás tienen estos consumos irresponsablemente”, aseguró Andrés Gutiérrez, director de la Fundación Semillas de Vida.

En lo corrido de 2024, 175 ollas de microtráfico han sido desmanteladas y se han incautado dos toneladas y media de marihuana por parte de la Policía en Bogotá.

