Riesgo de apagón en Bogotá y centro de Colombia, advierte presidente del GEB

Hay riesgo de apagón en Bogotá y en el centro de Colombia, advirtió el presidente del GEB (Grupo de Energía de Bogotá) en diálogo con Noticias Caracol.



“No tenemos en el centro del país suficiente energía para abastecer la región y dependemos de las líneas de transmisión que traigan de otras partes”, sostuvo el funcionario, recalcando que “El Guavio tiene apenas un 4% del agua, está totalmente seco”.

Según Ortega, “Bogotá está muy expuesta a que, si se daña una de las turbinas de Termozipa o no funciona una de las líneas de transmisión, quedemos en una situación de restricciones”.

¿Cuánto tiempo queda de energía para Bogotá?

“Es difícil de prever una fecha exacta pero ya hoy estamos en una situación muy vulnerable”, reconoció el presidente del GEB.

“Confiemos en que somos capaces entre todos de resolver los temas a tiempo y nos preocupamos más bien en trabajar en equipo para resolverlo, pero si no hacemos algo en equipo vamos a poner un riesgo donde la ciudadanía puede sufrir mucho”, agregó.

Publicidad

El presidente del GEB habló sobre el panorama del posible apagón en Bogotá luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán lanzara una advertencia sobre el agua en la ciudad dados los bajos niveles en los embalses por el fenómeno de El Niño, subrayando que “la situación es crítica”.

“La situación es crítica en términos del nivel de los embalses para Bogotá. Desde el mes de enero hicimos un llamado muy insistente de ahorrar agua, logramos un ahorro, no ha sido suficiente ese ahorro, no ha sido suficiente. Además, tenemos una situación climática que no nos ha ayudado para nada, el fenómeno de El Niño ha sido muy fuerte y eso ha llevado a una situación crítica de los embalses”, declaró el mandatario capitalino.

Publicidad

Carlos Fernando Galán dijo que este jueves 4 de abril se reunirá “con el Gobierno nacional, ayer tuvimos una reunión, estamos analizando medidas para tomar que anunciaremos la semana entrante”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha dicho que los embalses del centro del país están en una "situación crítica" y que es necesario el ahorro de agua y una reunión urgente con el Gobierno Nacional.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/MVhRC0lpTH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 4, 2024

La advertencia del alcalde sobre el agua en Bogotá se da pocos días después de que se alertara sobre el bajo nivel de los embalses, pese a las lluvias en el país.

¿Cómo está la situación de embalses en las regiones?

Caribe: 44,77% bajó

Centro de Colombia: 42,54% bajó

Valle del Cauca: 34,15% subió

Antioquia: 30,63% subió

Caldas: 34,39% subió

Oriente de Colombia: 34,39% subió

Natalia Gutiérrez Jaramillo, directora de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), recomendó a los ciudadanos hacer uso racional del agua e implementar prácticas para el ahorro de la misma.

Publicidad

“El agua de los embalses no solo se usa para generar energía eléctrica, se usa para controlar los caudales ambientales aguas abajo, para acueductos. Tenemos que ahorrar energía eléctrica y agua”, recalcó Gutiérrez.