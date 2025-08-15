El error que admitió Andrés Sotelo tras asesinato de Juan Felipe Rincón en Bogotá: "Pido perdón"

El 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, sur de Bogotá, un hecho violento terminó con la vida de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del general retirado de la Policía Nacional William Rincón. El joven, de 21 años, recibió un impacto de bala en el tórax en medio de un confuso episodio que involucró a dos menores de edad, a un escolta y a Andrés Camilo Sotelo, tío de una de las niñas. Ocho meses después, el caso sigue abierto y sin una condena, mientras la Fiscalía continúa en la búsqueda de pruebas que determinen quién disparó el proyectil mortal.

Sotelo, de 21 años, es el único procesado por el homicidio. Fue capturado tras ser acusado de realizar disparos con un arma, pero recuperó la libertad en diciembre de 2025, cuando un juez determinó que "la construcción de la inferencia presentada por la Fiscalía General no es suficiente para que se imponga una medida de aseguramiento". En la última audiencia, el 14 de julio, otro juez negó la solicitud de preclusión presentada por el ente acusador y ordenó profundizar en la investigación, en especial para esclarecer por qué Juan Felipe acudió al barrio Quiroga aquel día.

La víctima llegó al sector en compañía de una menor de 15 años, quien, según la investigación preliminar, habría recibido mensajes de carácter sexual, junto a otra menor de 11 años, por parte de Rincón a través de redes sociales. La niña de 11 años es sobrina de Sotelo. De acuerdo con las autoridades, en el lugar hubo una riña en la que participaron el escolta de Rincón y Sotelo, y se utilizaron dos armas: una perteneciente al escolta y otra a Sotelo. Sin embargo, la bala que mató a Juan Felipe no pudo ser analizada por pérdida del proyectil, lo que ha impedido determinar con certeza de qué arma salió.

En entrevista con el pódcast Crimen y Castigo de W Radio, Sotelo rompió el silencio y entregó su versión de los hechos, negando ser el autor del disparo y señalando directamente al escolta como responsable.



El error que admitió Andrés Sotelo y el mensaje que envió a familia de Juan Felipe

Sotelo aseguró que uno de sus principales errores fue no verificar a fondo la identidad de Rincón antes de confrontarlo. "El problema de todo fue haberme metido en esto y lo que yo te digo: el no detallar porque después de que pasó todo eso, en el hospital, es cuando yo me vengo a enterar quién era Juan Felipe y quién era el papá y que no era la persona que pensaba", declaró.

Conforme con su versión, se enteró de lo que estaba presuntamente sucediendo el día anterior al hecho, el 23 de noviembre, cuando su hermana llegó a su casa llorando y le contó que su hija menor de edad estaba hablando con un adulto. "Obviamente, pues yo creo que como más de uno como tío, como papá, como una persona de la casa y al ver más que todo pues las mujeres, las niñas, las menores, pues obviamente el sentimiento fue pues de ira", relató. La madre le aseguró que el hombre pedía fotos y, en una ocasión, le pidió a la menor "una foto sin emoji". Sotelo dijo que habló con su sobrina y ella confirmó que intercambiaban imágenes.

El 24 de noviembre, al saber que Rincón llegaría al sector, decidió confrontarlo y tomó sin permiso un arma de CO2 de un vecino. "Realmente es un arma de CO2, no es ni de fogueo, sino que en la cacha trae una pipeta de gas. Esa es la famosa de balines y esas armas no son ilegales", explicó. Contó que, al encontrarse con Juan Felipe, lo apuntó y le pidió que esperara, pero el joven pedía que lo dejara ir. Cuando llegó la menor y lo identificó, Rincón negó las acusaciones. Sotelo admitió que se llenó de ira: "Ahí fue cuando pues tuve mi mala acción". Según él, en ese momento apareció el escolta y empezó a disparar.

Sostuvo que no disparó y que el proyectil que mató a Rincón salió del arma del escolta. "Claramente sé quién fue y fue el escolta porque es que ese ya nadie más armas tenía de fuego", afirmó e indicó que en esa riña recibió un disparo en la pelvis y cayó al suelo. Minutos después, vio a Rincón tirado y pensó que estaba herido. En medio del diálogo con la emisora mencionada, señaló que una de sus equivocaciones principales fue actuar sin la información completa: "Realmente el tomarme la tarea de mirar, mirar el perfil, quién era, si era falso, si no era falso, todo, mirar todo, hablar bien con mi sobrina, porque como te digo, ya no me hablaba muy bien". A su juicio, fue un error dejarse llevar por la intención de asustarlo: "El otro error mío fue el tratar de aparentar cosas que no son. Seguro que acá pasa en Colombia que, digamos, yo le quería como confrontar y como a la vez asustarlo, pero no era con un arma de fuego como todo el mundo dice".

Según su testimonio, desconocía por completo parte de los mensajes previos entre Rincón y su sobrina: "No sabría decirte cuál es la palabra indicada para esto, pero siento yo que el error mío fue el no detallar más a fondo, lo que yo te digo desde un principio. ¿Por qué? Porque decimos que el tema de lo que mi hermana habló con Sara, lo que pasó entre medio: ese transcurso de cuando le dijo que ellos iban en una camioneta. Yo no estaba enterado nada de eso, nada de eso. Yo me vine a enterar todo eso, las conversaciones, que le había dicho Sara, todo, todo, todo por medio del proceso".

Sobre la participación de su hermana en el episodio, explicó: "Mi hermana quería como confrontarlo, como decirle que por qué hacía eso, ¿si me entiendes?, en medio de esa rabia de mamá, porque ella sufrió temas de abuso". Finalmente, detalló que, tras el hecho, su vínculo con esta familiar se rompió. "Cuando yo caí en el hospital, más encima que se vino todo ese problema, yo le dije a ella que hiciera muchas cosas, que ella pusiera la cara, que por favor que ella fuera y hablara y hubo muchas cosas, ya temas personales entre familia, que ella decía como que: 'si yo me hago la idea de que mi hermano tiene que ir a la cárcel, pues yo me hago la idea'. Y más temas también que yo me enteré después que salí".

Finalmente, Sotelo insistió en que lo que hizo fue "en vano" y reiteró sus disculpas: "Siento que lo que yo hice fue en vano y completamente todo esto un error porque (…) como primera cosa la pérdida de una vida, de Juan Felipe, que ante todo, como él repito, mis más sinceras disculpas, nunca tuve nada con él. De hecho, pido perdón. He pedido perdón y le pido familia también. (…) Le he pedido perdón a él porque, sé que aunque digan que es hipocresía, es más allá de todo eso, ¿sabes? Es como que el no tener paz".

A la familia de Rincón, su mensaje fue claro: "Primeramente que perdón por todo, que perdón por el hecho de haber hecho sufrir a Juan Felipe, que Juan Felipe se fue de esta vida sin dignidad, sin poder defenderse y el pedirles que realmente más allá de que lo juzguen a uno, puedan darse cuenta de que cómo fueron las cosas y que realmente erré". En la entrevista destacó que comprende a los familiares por sus indagaciones y que "no tenemos ningún problema porque en primera yo sé que obviamente no pertenezco a una banda criminal ni mucho menos. Y pues en segundo también es como por darle paz y como que ellos miren realmente qué fue lo que pasó".

Sotelo afirmó que las consecuencias de lo sucedido han afectado profundamente su vida personal y su salud. Reveló que, de hecho, el disparo recibido le dejó secuelas: "Si te soy sincero, para mí ahorita la vida ha sido un poco complicada. Yo salí complicado en el tema de salud del hospital. Yo salí con una bolsa de colostomía. El tema de todo este proceso también me ha perjudicado que me cierran varias puertas. Yo digo que obviamente en parte es lo justo porque actué mal y obviamente entiendo y comprendo totalmente, pero muchas cosas de las que yo me vine a enterar fue cuando ya estaba en proceso".

