Fotos y videos de accidente múltiple con varios buses en avenida Boyacá, en Bogotá: reportan heridos

La mañana de este viernes, 15 de agosto, un accidente múltiple en la avenida Boyacá, a la altura de la avenida Primero de Mayo, en la localidad de Kennedy, dejó decenas de personas heridas y generó un importante bloqueo vial en el sentido sur-norte de este corredor. Según el más reciente balance de la Secretaría de Movilidad, 29 personas están siendo valoradas en el sitio por personal médico, tras la colisión de varios buses y un vehículo particular.

(En contexto: Grave accidente en la Boyacá con Primera de Mayo, en Bogotá: choque múltiple deja varios heridos).

El siniestro se habría presentado hacia las 8:15 a. m., cuando, de acuerdo con el reporte oficial, uno de los vehículos involucrados chocó contra un separador. “Se presenta choque contra objeto fijo, en la localidad de Kennedy, bus colisiona contra un separador, en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, sentido Sur - Norte. Ambulancias en el punto. Unidad de Tránsito asignada”, informó la Secretaría de Movilidad a través de su cuenta oficial de X.

Accidente en Bogotá REDES SOCIALES

Se debe destacar que, minutos antes, a las 8:04 a. m., TransMilenio reportó afectación en la operación por un “siniestro vial en la avenida Boyacá con calle 4 sur, sentido sur - norte”, advirtiendo retrasos en los servicios zonales del sector. Por lo pronto, no se ha dado a conocer la causa del choque múltiple, que terminó afectando, al menos, dos buses zonales Sitp, un bus de servicio público y un vehículo particular.



Videos e imágenes del grave accidente: esto se sabe

En fotos y videos difundidos por testigos, se observa la magnitud del choque. En una de las grabaciones aparece un bus azul del Sitp, con la parte delantera totalmente destruida y el vidrio frontal roto, detenido pocos metros atrás de la zona principal del impacto. Más adelante, se distingue un bus verde de servicio público con daños severos: ventanas rotas y su parte frontal incrustada en la parte trasera de otro bus azul zonal de la empresa de TransMilenio. Este último quedó parcialmente fuera de la calzada y sobre un separador cubierto de césped que divide los sentidos de la vía.

En las imágenes también se aprecia un vehículo particular de color negro, con daños en la parte trasera, presuntamente causados por la colisión del bus verde. En otro video, varias ambulancias se encuentran estacionadas en el sector, mientras paramédicos y socorristas atienden a las víctimas.

En las grabaciones se escucha decir a los testigos visuales que varias personas resultaron lesionadas, algunas de ellas se les observa recostadas o tendidas en la franja verde del separador, recibiendo atención médica de urgencia. Se ve a pasajeros siendo ayudados a descender de los buses por habitantes de la zona y personal de emergencias.

Este choque causó una fuerte congestión en la avenida Boyacá en sentido sur-norte durante las primeras horas de la mañana, en un horario de alto flujo vehicular. Por lo pronto, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar la carrera 68 como vía alterna para evitar el tramo afectado. TransMilenio también advirtió de retrasos en servicios de TransMizonal en la avenida Boyacá.

A la par, el sistema de transporte reportó que en el sector de San Mateo la flota troncal estaba haciendo retornos en la estación Terreros debido a un vehículo con fallas técnicas, lo que provocó retrasos adicionales en los desplazamientos de pasajeros desde el sur de la ciudad. Sobre las 8:25 a. m., se informó que la operación en la estación San Mateo seguía suspendida temporalmente y que los buses troncales estaban realizando retorno en Terreros.

Accidente en Bogotá REDES SOCIALES

Unidades de la Policía de Tránsito y peritos de accidentes se encuentran en el punto recolectando información para establecer las razones del siniestro. Por el momento, no se ha precisado la secuencia exacta de los choques entre los vehículos ni el número definitivo de personas lesionadas que requirieron traslado a centros asistenciales. Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se adelantan las labores de investigación y el retiro de los automotores involucrados, lo que podría prolongar las afectaciones en la movilidad.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

