Revelan nuevos detalles de vehículo que atropelló a Sergio Blanco en inmediaciones al Movistar Arena

Casi 10 días después de la muerte de Sergio Blanco en inmediaciones del Movistar Arena, donde se presentaron fuertes disturbios en medio del concierto del grupo de cumbia villera Damas Gratis, son varias las pistas que han recopilado las autoridades. El joven hincha de Santa Fe fue arrollado por un vehículo tras salir del escenario, lo cual lo dejó tendido en el sueño y causó su fallecimiento horas después.

La muerte de Blanco, para su familia, ha generado múltiples preguntas. De hecho, el pasado miércoles 13 de agosto varios de sus familiares e hinchas de Santa Fe protestaron sobre la carrera 30 para exigir respuestas. "No sabemos absolutamente nada, ninguna entidad se ha comunicado con nosotros, no nos han dado claridad, no sabemos del vehículo ni la placa, no sabemos absolutamente nada y en este momento estamos a la espera de que nos ayuden, a que alguien de pronto aparezca con algún video”, indicó uno de sus familiares para el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.



Esto se sabe del vehículo que atropelló a Sergio Blanco

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que se han adelantado más de cinco entrevistas a testigos presenciales de los hechos, ocurridos a las 9:24 de la noche de ese miércoles. Además, se conoció un video del siniestro vial que dejó gravemente herido a Blanco, quien aquel día portaba una sudadera negra.

En el clip de cámaras de seguridad del sector, se ve que el joven está corriendo y, cuando pasa la calle rápidamente, una camioneta blanca lo arroya y luego acelera, sin auxiliarlo. La Policía resaltó que se han analizado circuitos cerrados de TV para determinar la trayectoria del vehículo, y más de cinco horas de video, para determinar la identidad del conductor. De hecho, en varios videos de las cámaras de establecimientos aledaños, se ve la trayectoria del vehículo sobre la carrera 30.

"El vehículo viene por la calle 53 con Caracas sentido oriente-occidente, coge hacia el norte por la carrera 50, sube por la calle 63 hacia el oriente y hace la oreja por la 61 c donde ocurre el accidente y ahí se da a la fuga por la NQS hacia el Norte", indicó la Policía Metropolitana, y agregó que "se trataría de un vehículo de servicio público".

También, se han dado a conocer imágenes en las que se ve a Blanco enfrentándose a otros manifestantes con una tabla, antes del accidente. Dentro de la investigación que adelantan las autoridades, se han contactado a más de 10 empresas de transporte público buscando al responsable, es por eso que piden ayuda a la comunidad, y afirman que si alguien tiene alguna información puede comunicarse a través de la línea 3214909045.



Hermana de Sergio Blanco narró el momento del accidente

Mónica, hermana del joven, relató para el noticiero CityTv que Sergio no logró entrar al evento porque al llegar a la puerta notó que habían muchos hinchas de Millonarios con armas. "Venían corriendo porque cuando ellos iban a ingresar habían demasiados hinchas de Millonarios con armas", explicó.

Dijo que su hermano tuvo que defenderse con piedras y otros objetos, pero tuvo que salir corriendo junto a las mujeres que lo acompañaban. "Venían corriendo (su hermano y las acompañantes) porque cuando ellos iban a ingresar habían demasiados hinchas de Millonarios con armas. Ellos tratan, pues, de defenderse con lo poco que había ahí, pero pues eran demasiados, entonces ellos salen a correr. Ellos dicen que cuando alcanzan a cruzar la oreja de ahí ella (su acompañante) alcanza a poner los pies en el andén, pero ya la camioneta venía a mucha velocidad", explicó Mónica.

Al enterarse del accidente que había sufrido Sergio, ella y sus acompañantes salieron del lugar y llegaron al punto en el que se encontraba el hincha, gravemente herido. "Llegamos ahí y ya habían pasado 40 minutos. Cuando llegamos, la Policía ya había estado ahí 40 minutos (...) Mi hermano prácticamente estaba muerto, porque yo lo toqué y estaba totalmente frío", agregó.

Se conocen nuevos videos de cuando Sergio Blanco, hincha de Santa Fe, es arroyado por una camioneta blanca, cuyo conductor huye después del siniestro. La Policía analiza cámaras de seguridad para determinar al responsable.



