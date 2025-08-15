Hipótesis de choque múltiple en av. Boyacá con Primero de Mayo que dejó más de 40 heridos en Bogotá

Un total de 47 personas resultaron lesionadas tras un choque múltiple en la avenida Boyacá con Primero de Mayo, que involucró dos buses de SITP, otro bus de transporte público, un vehículo particular y un taxi. El siniestro vial ocurrió hacia las 8 a. m. de este viernes 15 de agosto, y causó que la movilidad colapsara durante varias horas durante las horas pico de la mañana en el sur de Bogotá. TransMilenio, por su parte, informó que varias rutas del servicio zonal se retrasaron.

"Hasta ahora, 47 personas han sido evaluadas y atendidas después del accidente múltiple de esta mañana. 2 de ellas están en estado crítico y están siendo atendidas en centros médicos de la ciudad", escribió el alcalde Carlos Fernando Galán en su cuenta de X. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, las víctimas son 29 mujeres y 18 hombres, entre los que hay 6 adultos mayores de 60 años, un menor de edad y una mamá gestante, quienes son atendidos en distintos centros médicos.

Hasta este punto llegaron cuatro unidades de Grupo Guía, cinco unidades de Agentes Civiles, seis unidades de la Policía de Tránsito. Varios de los testigos del fuerte choque grabaron cómo quedaron los distintos vehículos involucrados, con los vidrios rotos y las latas destruidas, y cómo la comunidad con ayuda de los servicios de emergencia ayudaban a sacar a los heridos de los buses. También se veía a un vehículo particular negro y aun taxi afectados.

La principal hipótesis del accidente en la av. Boyacá

Aunque las autoridades insisten en que los hechos aún son materia de investigación, la Secretaría de Movilidad indicó que uno de los buses de SITP colisionó con un separador, causando que más vehículos se vieran involucrados en el choque. Al parecer, la velocidad incidió en la gravedad del siniestro vial.

Asimismo, Noticias Caracol determinó que la principal hipótesis que se maneja es que uno de los SITP chocó por detrás contra el bus de servicio urbano de Soacha, lo cual causó que este último colisionara con otro bus azul, cuyo conductor, al parecer, perdió el control del vehículo terminó chocando contra el separador, además de afectar al carro particular y al taxi.

Este choque múltiple se suma al ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto, cuando dos buses escolares, un bus de SITP, una volqueta, un automóvil y dos motociclistas colisionaron en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente. Las autoridades confirmaron que uno de los motociclistas murió en el hecho, que por varias horas también provocó a afectación de la vía en el norte de la capital.

El Observatorio de Movilidad de Bogotá indica que, entre el 1 enero y el 31 mayo de este año, han muerto 214 actores viales fallecidos en siniestros. Se identificó que el choque fue el tipo de siniestro con fatalidades más común en las fechas mencionadas, con el 50 % de los casos. A este le siguió el atropello, con el 43 % del total de accidentes de tránsito con fatalidades en Bogotá.

*Esta nota contó con la reportería de Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

