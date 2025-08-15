¿Cuál es el estado de los heridos de accidente en Bogotá entre dos buses y otros vehículos?

Un grave accidente en Bogotá se registró hacia las 8:15 de la mañana de este viernes 15 de agosto, en el que se vieron involucrados dos buses del SITP y otros cuatro vehículos, hecho que dejó como saldo más de 40 personas lesionadas. (Lea también: Grave accidente en la Boyacá con Primera de Mayo, en Bogotá: choque múltiple deja varios heridos)

Por la gravedad del siniestro, los organismos de tránsito realizaron el cierre de la vía y recomendaron a tomar como rutas alternas la carrera 68 o la avenida NQS. Sobre las diez de la mañana solo se había habilitado la movilidad en la calzada rápida de la avenida Boyacá con Primero de Mayo, en sentido sur-norte, pero la calzada lenta continuaba cerrada. Sin embargo, minutos después fue abierto ese carril.



¿Qué se sabe de los heridos en el accidente en Bogotá?

De acuerdo con los informes iniciales, se han valorado a 47 personas tras el siniestro vial, de los cuales 29 son mujeres y 18 hombres. Hay 4 personas mayores de 60 años, un menor de edad y una mujer gestante que no presentaba lesiones de consideración.

Sobre el estado de salud de los heridos, se confirmó que hay dos personas en estado crítico. La Policía de Tránsito de Bogotá le indicó a Noticias Caracol que por el momento había dos personas con heridas de consideración, como trauma craneoencefálico leve y trauma de cadera.

Los pacientes fueron remitidos a los siguientes centros médicos: Samu Alquería (5), USS Kennedy (3), Clínica Occidente (11), USS Meissen (4), Medical Proinfo (16) y Ortopédico de Las Américas (7) y Clínica Santa Juliana (1).



Causas del accidente múltiple

De acuerdo con la información preliminar, uno de los buses del SITP colisionó contra un separador y se produjo el choque múltiple.

En videos compartidos en redes sociales se ve que los dos vehículos de transporte público y otro bus blanco quedaron con daños en la parte delantera. También se vio involucrado un vehículo negro que sufrió serias averías.

Los habitantes de la zona y los socorristas llegaron al sitio para auxiliar a los pasajeros lesionados. Un taxista que transitaba por la zona le dijo a Noticias Caracol que el bus del SITP por el que se produjo el choque múltiple parecía haberse quedado sin frenos.

Sin embargo, las unidades de la Policía de Tránsito y peritos de accidentes se encuentran en el punto recolectando información para establecer las razones del siniestro.

