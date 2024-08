Shaira estalló con nuevo video de Mauricio Leal y llamó a Yhonier “psicópata”

La joven cantante Shaira, amiga cercana del estilista Mauricio Leal y de su mamá, Marleny Hernández, se refirió a un reciente video que avivó toda clase de teorías sobre el crimen que ocurrió en una casa de La Calera, Cundinamarca, el 22 de noviembre del 2021.

Desde el momento en el que se conocieron detalles de la muerte de Mauricio Leal y Marleny Hernández, la artista se pronunció sobre los hechos y pidió a la Fiscalía celeridad en el caso para que se hiciera justicia.

Y, luego de la condena de Yhonier Leal, señalado responsable del doble homicidio, Shaira fue contundente al llamarlo cínico.

“Ojalá no solo te pudras en la cárcel, sino también en el infierno. Te mereces lo peor, no solo por asesino, sino por cínico, por mal hermano, por mal hijo. Caín te quedó en pañales”, manifestó.

Publicidad

Shaira habla del nuevo video del caso Mauricio Leal

Ahora, ante la aparición del nuevo video en el que se le ve a Mauricio Leal con sangre en los labios y asegurando que se había acuchillado tras hacerle daño su mamá, la artista pidió a sus seguidores que no le enviaran más las imágenes.

“Les quiero pedir el favor a los que me están mandando videos, comentando las fotos, preguntando qué pienso acerca de un clip que está rondando de mi amigo. por favor, por mi tranquilidad, no me pregunten más”, escribió Shaira en Instagram.

Publicidad

Y agregó: "Les mostré mi dolor, mi lucha para que se supiera la verdad, hasta mi vida corría peligro porque el asesino, en aquel tiempo, seguía suelto y aún así no comí de nada".

En el mismo texto, Shaira pidió que "dejen a Maíto y a su mamá descansar en paz" enfatizando en que "este video no me extraña, así es la mente de un psicópata. Por favor, no aviven el dolor de la ausencia de un ser amado”.