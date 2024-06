Su expareja le disparó 6 veces y quizá no pueda volver a caminar: la sigue amenazando

Lina Suárez es una mujer de 30 años que sobrevivió a un ataque a tiros por parte de su expareja, a quien ya había denunciado por maltrato y amenazas. Recibió seis disparos, ahora está postrada en una cama y posiblemente no pueda volver a caminar. Asegura que el sujeto la sigue amenazando. Ocurre en Bogotá.

“Yo fui a la comisaría, de ahí me mandaron a la casa de justicia. En la casa de Justicia, ellos me dijeron que me iban a dar una orden de alejamiento. A él le llegó, me dijeron que por parte de la Policía iba a tener protección, iban a hacer rondas donde yo vivía, donde yo trabajaba, pero nunca pasó nada y ya lo último pasaron los hechos”, contó.

La víctima relató cómo ocurrió el brutal ataque que ahora la tienen postrada en una cama.

“El 9 de mayo llegó a mi trabajo, yo trabajaba en una salsamentaria, se metió a mi trabajo y yo estaba de espaldas, me dio la vuelta y me dijo ‘tome por perra’ y me dio seis disparos. Ya ahí la comunidad lo logró agarrar, lo lincharon, y a mí la patrulla me logró llevar a un hospital. Gracias a Dios, hoy estoy viva”, narró.

Lina manifestó que recibió un disparo en la columna y no se sabe si pueda volver a caminar.

“Ahorita estoy necesitando terapias urgentes para saber si puedo volver a caminar o no. Yo soy madre soltera de dos niños, el futuro de mis hijos ahorita es incierto, porque no sé cómo voy a salir adelante. La comunidad me ayudó a alquilar una camilla, la cama médica, quedé en pañal, uso sonda, necesito un acompañante, que los doctores vengan a la casa porque pues, la verdad, yo no me puedo movilizar en este momento”, apuntó.

Aseguró que, a raíz de las amenazas que está recibiendo, ella y su familia tuvieron que salir corriendo de la vivienda que habitaban y ahora debieron alquilar una habitación.

“Estamos viviendo mi familia, que somos seis personas, fuertemente amenazados. No queremos revelar dónde estamos, cambiamos de teléfonos, pero aun así siguen las amenazas”, apuntó.

Lina acudió a los medios para hacer un llamado y pedir ayuda a la Fiscalía para que el hombre que la atacó responda.

“Él está en una estación de Policía, a él todavía no lo han condenado y yo pues, la verdad, estoy postrada en una cama y con él no ha pasado nada. Necesitamos que lo condenen porque no se puede quedar así esto”, dijo.

Lina sostiene que el sujeto la está amenazando con ayuda de alguien.

“Sé que es él por la manera en que escribe, la ortografía, las palabras que usa. Entonces yo estoy segura que es él”, afirmó.

Sobre la investigación de las autoridades, Lina manifestó que se siente abandonada. “Me siento abandonada, todo el mundo llama todo el mundo pregunta, pero no está pasando nada y es eso. Yo soy una madre soltera que ahorita no puedo caminar, no puedo salir a trabajar y es incierto lo que va a pasar de ahora en adelante. No sé qué va a pasar, pero sí necesito que por favor nos ayuden”, complementó.

¿Qué responden las autoridades?

Ante este caso, Laura Tami Leal, secretaria de la Mujer de Bogotá, se pronunció sobre las rutas que deben tomar las víctimas de violencia de género o intrafamiliar.

“Para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencias es clave esa visión intersectorial del alcalde Carlos Fernando Galán. Vamos a hacer un refuerzo en el seguimiento a las mujeres que están en riesgo de feminicidio, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, de nuestro sistema de alertas tempranas. En las comisarías de familia se va a reforzar ese enfoque de género y diferencial en sus atenciones, pero también se van a aumentar esos equipos comisariales y pasarán a ser parte de la Secretaría de Seguridad”, señalo.

La Policía también se manifestó: “Ante una situación de violencia de género, les recordamos que la Policía Metropolitana de Bogotá, en sus 19 estaciones, cuenta con personal de Policía Judicial con el fin de atender sus denuncias. Igualmente podrá acercarse a la Fiscalía General de la Nación o a la línea 122, que estará atenta a las 24 horas para atender sus requerimientos”.

