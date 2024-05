Angustiante video de robo a banco en Santa Marta: tomaron como rehén a empleada para huir

Dos hombres fuertemente armados intentaron robar una entidad bancaria ubicada en la Avenida del Libertador, al nororiente de Santa Marta. En el hecho, dos personas perdieron la vida, un delincuente y un mototaxista que no tenía que ver con el asalto.

Los criminales robaron algunos teléfonos celulares en el banco y dinero en efectivo, luego tomaron como rehén a una trabajadora de la entidad para usarla como escudo humano mientras escapaban. La llevaron hasta otra zona de la avenida.

En ese punto la Policía pudo intervenir, pero inició un intercambio de disparos en el que se dio de baja a uno de los presuntos ladrones, el otro quedó gravemente herido y, desafortunadamente, un mototaxista que iba pasando por el sector fue impactado por dos balas perdidas, que le ocasionaron la muerte.

En un video grabado por un ciudadano quedó registrada la balacera en el sector.

“Llegaron enseguida, dijeron que era un atraco, que los celulares, que la plata. Patearon las puertas y estaban desesperados. Yo me llené de nervios, ellos me dijeron que el celular, yo se lo puse en las manos y me pegaron el cachazo. Yo cuando me veo bañado en sangre”, contó un testigo del atraco.

Tras 50 metros de persecución en plena avenida del Libertador, uno de los delincuentes intentó abordar a un mototaxista. Posteriormente, ambos resultaron heridos con el cruce de balas y finalmente fallecieron.

“Algo que da tristeza y conmueve mucho a uno como ser humano, porque cada quien sale a rebuscarse el pan de cada día, cómo está esta situación y que ocurra algo así como lo que sucedió es muy doloroso”, señaló Luis Cardozo, amigo del mototaxista fallecido.

Según la Policía, los asaltantes tenían hasta seis anotaciones judiciales por hurto y otros delitos.

El coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Santa Marta, detalló que “estas personas tienen anotaciones por porte ilegal de armas de fuego, hurto, extorsión y estaban siendo investigados por otros casos de hurto en la ciudad ocurridos en los últimos días”.

El estado de salud de uno de los delincuentes es grave y se encuentra custodiado por la Policía en un centro hospitalario de la capital del Magdalena.

