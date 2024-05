Damnificados de La Mojana siguen clamando ayuda del Gobierno: "¿Qué podemos comer?"

Miles de habitantes de la región de La Mojana, que tenían la esperanza de poder superar la crisis económica por las inundaciones del año 2021, ahora están consumidos en una nueva dificultad por la creciente del río Cauca.

“A raíz de esta inundación que estamos viviendo, estamos en una miseria total. Hoy en día, nosotros los comerciantes nos sentimos tristes porque tenemos deudas grandes con los bancos, con el comercio. Necesitamos la presencia del señor presidente, que por favor nos ayude”, pide Samirna Chávez, comerciante afectada por las inundaciones.

“Señor presidente, nosotros los campesinos de La Mojana le pedimos a usted que en estos momentos nos ayude con la comida. ¿Qué podemos comer nosotros si los cultivos que nosotros sembramos hoy están debajo del agua? ¿Para dónde cogemos nosotros con las vaquitas, que es el sustento de nuestra familia, de sacar un poquito de leche para darle el bienestar o la comida a nuestros hijos?", preguntó Manuel Jiménez, damnificado.

En la casa de la familia Requena, en el corregimiento La Sierpe, el agua alcanza un poco más de 50 centímetros. Ellos han ubicado todo en sitios estratégicos para que no se mojen. La tragedia que vive La Mojana es lamentable.

“Ahora mismo, por esta calamidad que tenemos, necesitamos ayuda. Tan siquiera que nos colaboren más que todo en ese chorro allá, que es lo que nosotros necesitamos, que nos colaboren”, manifestó Éver Requena, damnificado.

Tras nueve días de emergencia, las inundaciones afectan más de 40.000 hectáreas de cultivos y a más de 40.000 personas.

“La situación está muy grave porque cada día va creciendo. El aumento del agua cada minuto está subiendo y está afectando. La verdad es que cada día nosotros estamos buscando tierra seca”, expresó Wilson Acosta, damnificado.

La Alcaldía de Majal, la Gobernación de Sucre y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo adelantan el censo con los damnificados.

En San Jacinto del Cauca, Bolívar, también hay emergencia

En el sur de Bolívar, el municipio de San Jacinto del Cauca es uno de los grandes afectados por el rompimiento del boquete Caregato. Las inundaciones dejaron bajo el agua cultivos de arroz, maíz y otros productos en el área del departamento de Bolívar.

El municipio de San Jacinto del Cauca registra al menos 400 familias damnificadas por el desbordamiento del río Cauca. Los campesinos buscan soluciones para proteger sus bienes y salir de la zona.

“El agua se nos quiere pasar por arriba de la carretera. Nos quiere dañar el trabajo que ya teníamos hecho. Estamos tratando a ver si no se nos inundan las casitas”, dijo Carlos Peña, campesino damnificado.

En el puesto de mando unificado instalado en los últimos días se encuentran en proceso de identificación y digitación de las personas afectadas en el Registro Unido de Damnificados, lo que facilitará el envío de ayudas humanitarias.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, expresó: “Vamos a poner toda la ayuda del Gobierno departamental para que la Comunidad de San Jacinto del Cauca y de La Mojana se sienta tranquila. Este dique hay que volverlo a cerrar, no perdemos las esperanzas, tenemos optimismo, que lo vamos a lograr”.

Las autoridades departamentales enviaron maquinaria y hacen presencia en la zona, pero las aguas del Cauca no han podido ser controladas.

Carlos Carrillo, de la UNGRD,

respondió ante el Congreso

Ante esta situación que enfrenta La Mojana, producto de las inundaciones, el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, respondió ante el Congreso las preguntas que han surgido en la contratación para la construcción del jarillón.

Carlos Carrillo ha manifestado que la corrupción en los carrotanques para La Guajira es insignificante con los otros contratos que ejecutó pero también firmó la administración de Olmedo López. Dijo que actualmente es muy difícil saber qué contrato es limpio y cuál no.

Además, manifestó en el caso de Caregato que ese contrato se firmó por 130.000 millones de pesos, de los cuales ya se desembolsaron casi 26.000 millones de pesos.

“Ya sabemos que lo hizo con los carrotanques, pero esos son una cosita insignificante comparada con lo que contrata la UNGRD. Solamente Caregato cuesta 130.000 millones de pesos y al contratista se le da un generoso adelanto de 25.800 millones de pesos, pero él dice que va a paso de morrocoy porque está ilíquido. Bueno, pues cuando un contratista se mete en un contrato de esa magnitud, uno cree que tiene liquidez”, manifestó Carlos Carrillo.

Además, el funcionario ante el Congreso de la República indicó que hay irregularidades en la contratación en esa región de Colombia y asegura que el contratista no tenía liquidez, pero tampoco tenía un plan de contingencia.

De acciones inmediatas, afirmó Carlos Carrillo, que está atado, pues no puede enviar maquinaria amarilla a la zona porque podría caer en detrimento patrimonial.

“Además, el contratista insiste en que él está desfinanciado porque no le pagamos y eso tampoco es cierto. El interventor envió un oficio a la unidad pidiendo no tener en cuenta las actas previas. Si el interventor no certifica, pues no se le puede pagar. Es así de simple”, complementó Carrillo.

“Ahora que aparece la contingencia, le pregunto al señor contratista: '¿Bueno, y dónde está su plan de contingencia?'. Y me dijo allá, enfrente del boquete: ‘Se lo hago llegar mañana, doctor’. ¿Ustedes de verdad creen que eso es serio?”, sentenció Carrillo.

Según Carlos Carrillo, hay responsabilidad política tanto en el Ejecutivo como el Congreso. Dijo que los congresistas deberían asumir responsabilidad porque gracias a ellos, de administraciones pasadas, se logró crear esta entidad y también se logró la contratación directa.

