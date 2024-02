Influenciador italiano mostró cómo estafan en Cartagena: hasta le cobraron por una pregunta

El creador de contenido conocido como Zazza, un youtuber italiano, compartió un video en el que denunció cómo algunas personas lo estafaron en Cartagena. Dijo que escogió la playa de Bocagrande para hacer su experimento y analizar cuánto dinero le podían cobrar en un día.



No había llegado a la playa y ya le habían cobrado 10.000 pesos por una pregunta.

En el video, que lleva por título ¡Evita estos estafadores en Cartagena!, mostró cómo vendedores y comerciantes se le acercaban constantemente para ofrecerle masajes, música, productos y bebidas.

Apenas se sentó en la playa lo abordaron dos mujeres que le ofrecieron un masaje y un hombre le dijo que le daba un paseo en moto acuática por 180.000 pesos la media hora. Incluso, el comerciante le informó que el viaje en el vehículo acuático estaba en “promoción”, al Zazza refutar que era demasiado costoso, el cartagenero le hizo una contraoferta: “No le digas a nadie. Te lo dejo a 120.000 a ti”.

Cuando terminaron el masaje, le pasaron al italiano una tabla de precios, los cuales oscilaron entre los 60.000 y 200.000 pesos. Finalmente, le cobraron 50.000.

Minutos después llegó un vendedor de manillas y él le cobró 30.000 pesos por uno de los accesorios. Zazza se negó y el comerciante empezó a bajar los precios hasta llegar a 10.000 pesos.

Antes de dejar la playa de Bocagrande le cobraron 10.000 pesos por una cerveza. Además, le pidieron “propina” para uno de los trabajadores de la zona.

Luego, músicos llegaron donde él estaba y le cobraron 50.000 pesos a pesar de que se negó.

Aunque aseguró que al final se la pasó bien, aconsejó lo siguiente: “Mucho ojo porque les puede pasar lo que me pasó hoy, que les van a quitar toda la plata. Es verdad que me han ofrecido sus servicios y yo lo he aceptado, no me lo han quitado (el dinero) del bolsillo, pero si se descuidan un poquito o no saben decir que no, puede ser que les quiten 100, 200, 300.000 pesos en nada, en media horita”.

Mostró cómo gastó 150.000 pesos en pocos minutos debido a la presión que le generaban por comprar y a las tácticas intimidatorias.