Escándalo de la Ungrd: estos son los chats entre Benavides y Bonilla que tiene la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia tiene chats y otras pruebas que evidenciarían que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, participó en un entramado criminal para comprar a seis congresistas a cambio de que aprobaran un cupo de endeudamiento para la nación.

Su exviceministro, y luego ministro de Hacienda, Diego Guevara, también estaría seriamente comprometido en esa negociación ilegal.



¿Qué dicen las pruebas contra Bonilla?

Son 799 páginas que contienen las pruebas e indicios que llevan a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a decir que funcionarios del alto gobierno habrían hecho promesas a congresistas integrantes de la Comisión de Crédito Público a cambio de conseguir conceptos favorables para la nación, promesas que se cumplirían a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

"En suma para la Sala, resulta probable que en la reunión entre los ministros del Interior y Hacienda se hayan abordado temas relacionados con la situación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, y que consecuentemente se haya instruido a los asesores de la rama ejecutiva para continuar con las gestiones en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el objetivo de concretar tres proyectos prometidos a los indicados miembros de la comisión de crédito", se lee en el documento.

Los proyectos a los que se refiere la Corte serían contratos en las poblaciones de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, y el acuerdo entre gobierno y congresistas habría iniciado, según el alto tribunal, el 26 de septiembre de 2023 con un proceso complejo y sostenido en el tiempo para establecer un monto de retribución. Y como prueba de las instrucciones que habrían recibido los asesores del despacho aparecen chats como uno de María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro Ricardo Bonilla.

La conversación se dio cuando el ministro estaba en un viaje en Emiratos Árabes y Benavides habría enviado el mensaje sin tener en cuenta que, previamente los involucrados, habrían hablado y establecido mecanismos privados de comunicación. Ese chat dice:

María Alejandra Benavides: hola ministro buenos días, espero esté muy bien. Me comentaron que usted llega mañana y como tenemos sesión interparlamentaria el miércoles 6, quería preguntarle si usted está de acuerdo en que el vice Diego atienda a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de Ungrd, pero que salen el otro año.

Ricardo Bonilla González: Sí, adelanta eso.

María Alejandra Benavides: Listo ministro. Ya hablo con el vice.

