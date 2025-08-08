Policía investiga a involucrados en desmanes en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena

Una noche de cultura en el Movistar Arena de Bogotá terminó en tragedia. Lo que debía ser la presentación del grupo musical argentino Damas Gratis se convirtió en un enfrentamiento entre barras que causó daños en las instalaciones del lugar y provocó la cancelación del evento.

La noche del miércoles 6 de agosto, minutos antes de que Damas Gratis saliera al escenario, una pelea masiva entre asistentes interrumpió la velada y obligó a cancelar el espectáculo. De acuerdo con testigos y videos que circulan en redes sociales, el altercado habría involucrado a integrantes de distintas barras de fútbol, quienes se enfrentaron a golpes dentro y fuera del recinto. Los disturbios dejaron desorden generalizado, agresiones y daños en el mobiliario.

Videos | Fuerte pelea de hinchas en el Movistar Arena en concierto: administración se pronuncia



¿Qué dijo la Policía?

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció este viernes que investiga a los involucrados en desmanes en el concierto de Damas Gratis. Las autoridades aseguraron que los señalados serán presentados ante la justicia. "El evento, desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debía contar con servicios privados de vigilancia y control que garantizaran el normal desarrollo de la jornada cultural", se lee en un comunicado de la institución.

Las autoridades fueron informadas cuando empezaron los desmanes, "dando lugar a una intervención institucional que tuvo como objetivo garantizar la evacuación del escenario ante la decisión de los organizadores de cancelar el evento". La Policía Metropolitana también se refirió a la muerte de un hincha de Santa Fe quien, de acuerdo con los informes preliminares, falleció en cercanía al complejo cultural en un siniestro vial. "hechos que son materia de investigación por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá".

Por último, la Policía confirmó que se dispuso la apertura de una noticia criminal para individualizar y presentar ante las autoridades judiciales a las personas comprometidas en los desmanes que ocasionaron lesiones a algunos participantes y daños al interior del centro de eventos.

La Administración Distrital presentó un paquete de acciones para reforzar la seguridad y garantizar que los encuentros culturales se desarrollen en un ambiente de respeto y convivencia. Entre las medidas destacan el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo en tiempo real, con el uso de cámaras y reportes ciudadanos, así como el incremento de equipos de verificación en campo que supervisarán las condiciones de ingreso, logística y protocolos de respuesta. También se revisarán y actualizarán los planes de contingencia que deben cumplir los organizadores de eventos privados, poniendo énfasis en la seguridad, la movilidad y la convivencia pacífica.

La Alcaldía informó que se trabajará de forma coordinada con autoridades y promotores para asegurar una reacción inmediata ante cualquier eventualidad. Además, se impulsarán campañas pedagógicas dirigidas al público asistente, con el fin de fomentar la tolerancia y la cultura ciudadana en escenarios masivos. Todo el material audiovisual y la evidencia recopilada será remitido a las autoridades competentes para dar con los responsables de los actos violentos. “La violencia y el descontrol no tienen cabida en una ciudad que construye paz y protege la vida”, afirmó la Administración, que reiteró su compromiso de seguir trabajando junto al sector privado para ofrecer espacios culturales seguros, accesibles e incluyentes.



¿Quién es la persona que falleció en cercanías al Movistar Arena tras desmanes?

Las autoridades confirmaron que la persona fallecida era Sergio Luis Blanco Quintero, un hincha de Santa Fe que hacía parte de la barra la Guardia Albi-Roja Sur. El hombre de murió después de, al parecer, se atropellado por un carro. Las autoridades continúan investigando esta muerte.

“Con profunda tristeza, les informamos sobre el inesperado fallecimiento de Sergio Blanco. Acompañamos a su familia en este doloroso momento. En medio de esta difícil situación, la familia está afrontando los gastos funerarios. Por esta razón, hacemos un llamado a su generosidad y solidaridad para ayudarles a cubrir estos costos y poder brindarle a 'Blanquito' una despedida digna”, se lee en un texto compartido por la barra de fútbol.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL