Nuevos horarios en todas las registradurías de Colombia: pilas, el cambio aplicará desde esta semana

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que, a partir de esta semana, todas sus sedes especiales, auxiliares y municipales en el territorio colombiano ampliarán el horario de atención únicamente para la entrega de documentos de identidad: cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad. La decisión se adopta frente a un panorama en el que todavía hay 567.619 documentos listos y sin reclamar en las oficinas de la Registraduría.

Según la entidad, de este total, 192.955 corresponden a tarjetas de identidad, mientras que 374.664 son cédulas de ciudadanía. Las cifras muestran que la concentración de documentos pendientes no es homogénea en el país. Antioquia encabeza la lista con 80.716 documentos por entregar, seguida por Bogotá con 73.564. En tercer lugar, se encuentra el Valle del Cauca, donde hay 55.269 documentos sin reclamar. Otros departamentos con números elevados son Atlántico (35.282), Cundinamarca (27.779), Bolívar (27.150) y La Guajira (21.763).



Registraduría cambió horarios para entrega de cédulas y tarjetas de identidad

Los horarios de atención de la Registraduría se ampliaron: de lunes a viernes hasta las 5:30 p.m., se entregarán documentos como la cédula de ciudadanía y tarjetas de identidad en todo el país. La Registraduría precisó que los ciudadanos deben acudir a la misma sede en la que adelantaron el trámite, presentando los soportes o comprobantes que les fueron entregados al momento de la solicitud. Esta recomendación busca agilizar el proceso de entrega y evitar desplazamientos innecesarios.

La medida de ampliación de horarios responde a la necesidad de facilitar la entrega de documentos en un periodo previo a un proceso electoral. Un llamado especial se dirige a la población joven, en particular a quienes tienen entre 14 y 28 años. El organismo recuerda que este grupo podrá participar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, previstas para el 19 de octubre, siempre que cuente con un documento de identidad válido al momento de votar.

En ese sentido, la entidad aclaró que para estos comicios serán aceptadas la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, la cédula digital en su versión física o en el dispositivo móvil, así como la contraseña de cédula de ciudadanía expedida por primera vez. No se aceptarán otro tipo de identificaciones ni documentos en trámite que no se encuentren dentro de estas categorías. Aunque la Registraduría no especificó por cuánto tiempo exacto se mantendrá esta disposición, sí confirmó que la atención extendida será de carácter nacional y aplicará en todas sus sedes, sin excepción.



¿Qué pasa si no ha reclamado su documento de identidad?

Para quienes aún no han reclamado su documento, la recomendación es acudir lo antes posible, ya que la entrega está sujeta a la disponibilidad de personal y a la afluencia de personas en cada oficina. Si bien la ampliación del horario busca descongestionar el servicio, el alto número de documentos acumulados indica que podría presentarse un incremento en la demanda durante las semanas previas a las elecciones.

En departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, la cantidad de documentos pendientes equivale a un volumen significativo de potenciales votantes que, de no reclamar su identificación a tiempo, podrían quedar por fuera de la jornada del 19 de octubre. La misma situación se presenta en ciudades capitales y zonas rurales, donde la logística para el traslado hacia las sedes de la Registraduría puede requerir mayor planificación.

Según explicó la Registraduría en un comunicado, reclamar la cédula o la tarjeta de identidad es un paso fundamental para el ejercicio de derechos y el acceso a trámites cotidianos, como la apertura de cuentas bancarias, la suscripción de contratos o la realización de diligencias ante otras instituciones públicas y privadas. Con el nuevo horario extendido, la Registraduría busca ofrecer una oportunidad adicional para que los ciudadanos retiren sus documentos en un rango de tiempo más amplio que el habitual.

La entidad reiteró que el procedimiento para reclamar el documento no requiere agendamiento previo, pero sí es indispensable presentarse personalmente, ya que la entrega no puede delegarse a terceros, salvo en los casos establecidos por la ley para menores de edad o personas con limitaciones que les impidan desplazarse. La Registraduría Nacional del Estado Civil continuará monitoreando la afluencia de usuarios y evaluará la efectividad de la ampliación de horarios como parte de sus estrategias para garantizar que el mayor número posible de ciudadanos cuente con su documento de identidad antes de la jornada electoral.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co