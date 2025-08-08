Se incendió un bus en plena vía de El Poblado, en Medellín

Un bus se incendió cuando cubría una ruta en el suroccidente de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El hecho, confirmado por varios medios locales, quedó registrado en videos compartidos en redes sociales. En los materiales audiovisuales se ve como sale fuego desde la parte frontal del vehículo y el humo comienza subir.



¿Cómo se incendió el bus?

El incendio se dio en la carrera 43A No. 12B-219 sur, en el sector El Castillo, de la comuna de El Poblado. El vehículo afectado fue un bus de la empresa TES de Occidente S.A.S., identificado con las placas FWK-531. De acuerdo con información compartida por El Colombia, el bus quedó encendido cuando se prendió en llamas en la madrugada de este viernes 8 de agosto. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín, así como uniformados de la Policía y profesionales de la salud se dirigieron a la escena donde encontraron una persona herida.

La víctima fue identificada como Juan Guillermo Grajales Orrego, quien era el conductor del bus. El hombre fue atendido en el lugar por los cuerpos de rescate. De acuerdo con Grajales Orrego, aparentemente varios cables al interior del bus hicieron corto circuito provocando el incendio. El conductor chocó contra un árbol y por el golpe que sufrió varios lesiones leves. En un video se ve como dos personas tratan de apagar el fuego que se origina al interior del automotor.



¿Qué hacer en caso de un incendio vehicular?

El incendio de un vehículo puede causar múltiples daños personales y materiales. Los elementos inflamables que tiene el vehículo, como la gasolina o el aceite, pueden requerir un equipo especial para extinguir el fuego, según informó diferentes entidades de bomberos. "Echar agua o acercarse a tratar de ayudar son dos comportamientos instintivos que pueden empeorar la situación. Antes de tratar de convertirse en un héroe es mejor mantener la calma, aplicar el protocolo PAS y tratar de mitigar las posibles consecuencias que se hayan producido", explican los Bomberos de Andes, Antioquia.

El protocolo PAS, al que se refieren los bomberos, se lleva a cabo en casos de emergencias y es crucial al momento de presencia una emergencia como un accidente de tránsito, o en este caso preciso, un incendio vehicular: PAS explica con cada sigla lo siguiente:



Proteger : aunque el primer instinto sea acudir directamente al coche incendiado y tratar de ayudar a las víctimas y sofocar las llamas, es primordial que antes se proteja el lugar. Si el incidente se ha producido en una carretera, es necesario ponerse el chaleco reflectante y asegurarse que no existen en la zona factores que puedan empeorar la situación.

Avisar : algunas personas llevan extintores en sus vehículos o disponen de este tipo de objetos en sus casas. Sin embargo, nada será tan efectivo contra un incendio en el vehículos como la ayuda de los bomberos. Estos profesionales son capaces de mitigar el fuego gracias a sus conocimientos y a disponer del equipamiento necesario para actuar contra las llamas de manera eficiente. Para telefonear a estos profesionales solamente es necesario marcar (+57-4) 841 44 99 • 310 822 0701 • 310 417 0951 (Andes- Antioquia) en el teléfono y esperar a que lleguen rápidamente al lugar del evento. Este tipo de consejo también se aplica si se comprueba que hay víctimas que necesiten asistencia médica.

Socorrer: una vez que se han completado los dos pasos anteriores es el momento de tratar de sofocar el incendio en el vehículo. La mayor urgencia es tratar de evitar que se produzcan más daños y alejar a las personas del vehículo calcinado. Una vez realizado este punto, es el momento de ayudar a aquellas victimas que lo necesiten o prestar ayuda psicología a las personas implicadas. Para apagar las llamas es necesario contar con un equipamiento especial como extintores, si no se dispone de este tipo de productos es mejor no correr riesgos innecesarios y evitar ponerse en peligro.

#Video así fueron los momentos de pánico que se vivieron cuando un bus de servicios especiales se encendió en vías de el barrio El Poblado de #Medellín. Los bomberos adscritos al @DAGRDMedellin atendieron la emergencia. #VocesySonidos video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/DA2vKBrQ31 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 8, 2025

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL