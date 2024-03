Últimas palabras de hombre que murió picado por abejas: "Madre bella, estoy mal"

En Atlántico, un hombre murió por picaduras de abejas. La víctima transitaba por la vía que conduce de Sabanalarga a Cartagena cuando fue atacado por los insectos, lo que hizo que terminara chocando su carro contra un poste.



“En la vial llegando a Sabanalarga llevaba los vidrios del carro abajo. Se le metieron unas abejas y lo atacaron dentro del carro y eso hizo que perdiera el control y se estrellara con un poste. Estando ahí tirado, las abejas caminaron contra él, fueron muchísimas las abejas que lo picaron en ese momento”, contó Pedro Villa, papá de Michel Villa Moya, hombre picado por abejas.

Michel fue trasladado a un hospital con fracturas en las piernas y picaduras en todo el cuerpo, lo que le habría causado la muerte.

Revelan últimas palabras de Michel a su mamá

“Lo último que me dijo fue ‘Madre bella, estoy mal’. Medio me abrió los ojos y enseguida los cerró, no me dijo nada”, lamentó Cándida Rosa, madre de Michel.

Hasta la E.S.E. Universitaria del Atlántico, en Barranquilla, fue trasladado Michel por su grave estado de salud. A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció.

“Desafortunadamente, este tipo de situaciones suceden por diversas causas. Pueden estar influenciando el desenlace con un embolismo graso o por una reactivación de algunas sustancias que se desencadenan en el organismo después de las picaduras”, precisó Francisco Oyola, coordinador de cuidados intensivos de la E.S.E. Universitaria.



Explicó el médico intensivista que tan solo una picadura de abeja puede ser mortal: “Puede ocasionar fallas en el sistema circulatorio, pueden ser muy graves, puede conducir un estado de shock, o sea, una baja de la presión arterial con una alteración en el transporte de oxígeno, puede llevar a daño secuencial de otros órganos y conducir a la muerte”

Michel fue sepultado en Cartagena. Era padre de tres hijos.