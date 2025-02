Alcalde de Cúcuta propone enviar a 100 delincuentes de la ciudad a megacárceles en El Salvador

En unas polémicas declaraciones publicadas desde sus redes sociales, el alcalde de Cúcuta , Jorge Acevedo, se refirió a los delincuentes que se encuentran recluidos en las cárceles de esta parte del país y le propuso al Gobierno Nacional enviar a, por lo menos, 100 de estos delincuentes a las megacárceles de El Salvador.

Lo anterior, según Acevedo, se debe a que, pese a estar recluidos, muchos encarcelados siguen dando órdenes desde el interior de estos establecimientos y, por tanto, continúan siendo influyentes en las dinámicas ilegales que se presentan en Cúcuta y la frontera con Venezuela y que han hecho de este territorio uno de los más inseguros del país .

Y es que, aunque el alcalde ha manifestado reiteradamente su apoyo a la Policía Nacional y ha reconocido los logros que ha obtenido esta institución en las zonas fronterizas más afectadas, también sostiene que no es suficiente encarcelar a los grandes capos si continúan dirigiendo a estos grupos delincuenciales desde un centro carcelario. "A veces no sabemos si es mejor tenerlos presos o tenerlos libres y tenerlos arrinconados. (...) Mientras no controlemos el delito desde las cárceles, de nada sirve exponer la vida de nuestros hombres de la fuerza pública", dijo el mandatario en un video publicado desde su cuenta de Instagram.

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta

"El mensaje es al gobierno nacional, al presidente Petro. Sabemos que su relación con Bukele no es la mejor, pero si pudiéramos hacer una negociación llevar para allá a unos de esos bandidos, unos de estos delincuentes de los que se dedican a extorsionar desde las cárceles, sería maravilloso", añadió Acevedo.



Argumentando su propuesta, Jorge Acevedo aseguró que, de ser necesario, hará todo lo posible para poner dinero del municipio con el objetivo de hacer efectivos estos traslados hacia el país centroamericano pues, asegura, este plan hipotético ayudaría a la reducción y a la prevención de extorsiones .

"Si tengo que poner plata como municipio la pongo. Prefiero poner plata ahí para poder prevenir estas extorsiones. Tenemos que trabajar contra la inseguridad desde las cárceles", expresó el mandatario.



Controversia en redes sociales por propuesta de alcalde de Cúcuta

Pese a que Jorge Acevedo mira esta propuesta con buenos ojos, algunos usuarios en redes sociales se han opuesto a la iniciativa argumentando que la clave para mejorar dicha situación debe ser atacando las falencias de los sistemas carcelarios y penitenciarios de Colombia y no enviando a los delincuentes hacia otros lugares del mundo.

Por la misma línea se ha pronunciado, en el pasado, el presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado su constante oposición a este tipo de prisiones que, según él, se asimilan más a campos de concentración.

"Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles —no me puedo meter en otros países— del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos".