Los detalles de la caída en Colombia de uno de los jefes del Tren de Aragua más buscados en Chile

Los detalles de la caída en Colombia de uno de los jefes del Tren de Aragua más buscados en Chile

Alberto Carlos Mejía fue capturado en Barrancabermeja, en Santander. Es señalado de asesinatos.

Alberto Carlos Mejía Hernández, del Tren de Aragua.
Alberto Carlos Mejía Hernández, del Tren de Aragua.
Policía Nacional
Por: Cristian Ávila Jiménez
|
Actualizado: agosto 16, 2025 07:35 p. m.

En un golpe contra el crimen en Latinoamérica, la Policía Nacional, a través de Interpol, capturó este 16 de agosto a Alberto Carlos Mejía Hernández, quien era buscado con circular roja como uno de los miembros más buscados de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’.

Carlos Fernando Triana, director de la Policía, señaló que la captura de Mejía Hernández se llevó a cabo en Barrancabermeja, Santander, como parte del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado. Esta operación binacional fue coordinada con la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y los Carabineros de Chile, así como la Policía de Investigaciones ese país.

Las investigaciones permitieron establecer que Mejía Hernández, un prófugo de la justicia, planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la banda, varios asesinatos. Entre los crímenes que se le imputan destaca el homicidio del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como El Rey de Meiggs, perpetrado el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, Chile.

El detenido, requerido por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia para continuar con el respectivo trámite diplomático para su extradición a Chile.

La Policía Nacional de Colombia recibió un reconocimiento por su labor por parte de los directores de la PDI, Eduardo Cerna, y de Carabineros de Chile, general director Marcelo Araya Zapata. Para Triana, este éxito reafirma el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta contra el crimen organizado a nivel internacional.

Cuando ingresó a Colombia, Mejía cambió su apariencia. De hecho, al momento de su captura tenía el pelo teñido de amarillo; sin embargo, no ocultó uno de sus rasgos característicos: un tatuaje en la mano de lo que sería un rey.

Otras capturas de delincuentes

Este jueves, las autoridades chilenas informaron la detención de Alfredo José Henríquez, señalado como uno de los presuntos autores del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y considerado uno de los líderes de la banda transnacional Tren de Aragua.

Además, las autoridades colombianas adelantaron un operativo en Envigado, Antioquia, la detención de tres ciudadanos venezolanos con notificación roja de Interpol. De acuerdo con la Policía, son buscados en ese país por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y tráfico de armas.

“La vocación criminal de estas personas estaba ligada al tráfico de armas; además, se desempeñaban como *mandos medios de la organización delictiva El Tren del Llano, dedicada a realizar homicidios, secuestros, hurtos y extorsiones al sector ganadero y agrícola en Venezuela”, informaron desde la Policía.

NOTICIAS CARACOL

