“Búsquenlo en el bosque”: el mensaje en Facebook que le llegó a la mamá de Harold Aroca

“Búsquenlo en el bosque”. Ese fue el mensaje que le llegó a Diana Carolina García, madre de Harold Aroca, quien había desaparecido en su barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, y cuyo paradero se desconoció por cinco días hasta el sábado 10 de agosto cuando, precisamente, las autoridades confirmaron el hallazgo donde les habían referenciado a sus familiares.

García llegó hasta el Concejo de Bogotá a reclamar por justicia por el crimen de su hijo. La pista principal del caso es un video donde se le ve al menor de edad siendo, presuntamente, amedrentado por un grupo de jóvenes en el barrio mencionado. Incluso, les reclamó a los concejales que fue poca la ayuda que recibió por parte de las autoridades debido a que, finalmente, le tocó -con su esposo- buscar a su hijo en el bosque, donde finalmente lo encontraron muerto.

“Fuimos el papá y yo quienes lo tuvimos que buscar en ese bosque”, dijo García. El crimen de Aroca, de 16 años, tiene a la comunidad del barrio Los Laches consternada. Por el asesinato, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de su muerte y dar con los responsables.



El drama de la madre que busca a los asesinos de su hijo

La familia encontró a Harold debido a un extraño mensaje recibido viernes 9 de agosto, a través de una publicación en Facebook, que decía: "Búsquenlo en el bosque". Contrario a lo que un Policía le había indicado sobre la imposibilidad de que su hijo estuviera en esa zona por haber realizado un barrido, fue allí donde lo hallaron sin vida. La madre de la víctima aseguró que su hijo fue "torturado" y presentaba varios disparos en su cuerpo, además de haber sido encontrado sin su celular. Ella exigió justicia, recalcando que su hijo "no se merecía eso".

En la investigación, dos elementos son considerados cruciales por las autoridades. Uno de ellos es un video, identificado como la última imagen de Harold con vida. En este material, se ve al joven vestido con chaqueta y pantaloneta roja, mientras es sujetado por una persona. A su alrededor, hay otras cinco personas. Una de ellas sostiene un arma de fuego.

La madre de Harold afirmó que en el video se observa cómo lo forcejean y le quitaron el celular. "Fueron ellos. Fueron ellos", aseguró. En la ropa de Aroca también se halló un papel que también es una pista clave para las autoridades.

Según la Policía, las primeras hipótesis sugieren que la muerte de Harold podría tratarse de una "retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes". Las autoridades consideran que estas estructuras "podrían estar instrumentalizando a este menor de edad".

Sin embargo, esta versión inicial ha sido categóricamente rechazada por García. La madre de Harold manifestó que no comprende de dónde obtuvieron esa información y que no le han proporcionado ninguna prueba al respecto. En un vehemente reclamo, declaró: "Que me muestren un video o algo donde mi hijo está expendiendo droga y les juro que me cayó la boca, se lo juro. Pero hasta el momento nada".

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán ha expresado su rechazo y lamentó el fallecimiento de Aroca, recalcando la presencia de signos de violencia en el joven y pidió a las autoridades "establecer las causas de la muerte y capturar a los responsables".

La Policía de Bogotá informó, este 16 de agosto, que está adelantando las indagaciones para esclarecer el crimen de Aroca. Manifestaron que una vez conocida la denuncia de la desaparición se activó el Gaula de la Policía y se acompañó al padre del joven para detallar lo que conocía. “Es importante destacar que su padre manifestó haber sido contactado por Harold, quien aseguró encontrarse en compañía de un conocido. Posteriormente, su padre mostró a las autoridades un video de su hijo junto a otros jóvenes, información que es materia de investigación”, informó la Policía.

Las autoridades también señalaron que ya están identificadas las personas que podrían estar vinculadas con el homicidio.

