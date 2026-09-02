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Así fue el viaje que hizo Abelardo de la Espriella en metro de Bogotá: “Qué privilegio”

“Parece mentira estar montando el metro en Bogotá”, dijo el presidente, que estuvo acompañado por el alcalde de Bogotá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Así fue el viaje que hizo Abelardo de la Espriella en metro de Bogotá: “Qué privilegio”
Colprensa/Cuenta de X de Carlos Fernando Galán

El presidente Abelardo de la Espriella probó cómo es viajar en el metro de Bogotá, que, según el alcalde Carlos Fernando Galán, ya tiene un avance de más del 81 % en la primera línea, que entraría en operación en el primer trimestre de 2028.

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“Hoy el presidente De la Espriella se subió al Metro de Bogotá. Le mostramos de primera mano el avance de una obra que va a transformar la movilidad de Bogotá”, expresó el mandatario capitalino al compartir un video del viaje junto al mandatario de Colombia. Y añadió: “Seguimos trabajando para que el sueño de la ciudad sea realidad”.

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Galán explicó que ahora la línea 1, con más de 17 kilómetros de viaducto construidos de los 23,9 kilómetros del tramo, comienza una de sus fases más complejas: la integración de todos los sistemas que permitirán la operación segura y eficiente del metro, ya que, además de la construcción física del viaducto y las estaciones, se deben articular los trenes, rieles, sistemas de comunicación, automatización, energía y el patio taller. “Ese es el reto en el que estamos entrando”.

La reacción del presidente al subir al metro

“Parece mentira estar montando el metro en Bogotá, es como estar en otro lado”, aseguró ya sentado en uno de los vagones. El alcalde lo invitó a ir a la parte frontal para que viera cómo operaba el sistema de transporte y De la Espriella comentó: “No lo puedo creer”. Asimismo, en sus redes sociales expresó: “Visitando el avance de la obra más trascendental para la capital, la primera línea del Metro de Bogotá”.

El recorrido del jefe de Estado en el metro de Bogotá empezó en el sur de la ciudad, en la estación 2 hasta la 4 y regresaron a la estación número 1 de Gibraltar. Al presentar a la gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, el mandatario había manifestado su interés porque también se haga realidad la construcción de las líneas 3 y 4.

Noticia en desarrollo.

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