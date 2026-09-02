Movilidad en Bogotá hoy: trancón de buses de TransMilenio en la carrera 30; usuarios están caminando

La movilidad en Bogotá registró complicaciones durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026 debido a una congestión que afectó la troncal de la avenida NQS o carrera 30, uno de los corredores con mayor flujo de pasajeros de TransMilenio. Los retrasos en la circulación de los articulados generaron largas filas de vehículos, afectaciones en varias estaciones y obligaron a algunos usuarios a buscar alternativas para llegar a sus destinos.



Fila de buses de TransMilenio en la carrera 30 de Bogotá

Los reportes se concentraron especialmente en el corredor de la NQS en sentido sur-norte, donde ciudadanos difundieron imágenes y videos de buses detenidos durante varios minutos. La situación provocó demoras en los tiempos habituales de desplazamiento y un aumento de pasajeros en estaciones del sistema.

@TransMilenio nos pueden informar por que está colapsado el sistema en la troncal de la carrera 30?



Hay una fila gigantesca de buses detenidos desde la Calle 80 hasta la Calle 13 aproximadamente. Los usuarios se han tenido que bajar y caminar.



Esto no puede suceder en una… pic.twitter.com/9OmqvjuU1B — Jesús David Araque (@araqueconcejal) September 2, 2026

A través de su cuenta en X, el concejal de Bogotá Jesús David Araque escribió lo siguiente: "@TransMilenio, ¿nos pueden informar por que está colapsado el sistema en la troncal de la carrera 30? Hay una fila gigantesca de buses detenidos desde la Calle 80 hasta la Calle 13 aproximadamente. Los usuarios se han tenido que bajar y caminar. Esto no puede suceder en una ciudad como Bogotá, debemos tener planes de contingencia y soluciones inmediatas para recuperar la movilidad. ¡Hablo por los miles de ciudadanos que llegarán tarde a sus trabajos!".



¿Por qué hay trancón de buses de TransMilenio hoy?

De acuerdo con información divulgada por TransMilenio, una de las causas de la afectación estuvo relacionada con una falla semafórica en el corredor de la calle 80, a la altura de las estaciones Polo, Héroes y Calle 76. La entidad indicó que esta situación generó congestión vehicular y retrasos en la operación troncal, impactos que terminaron extendiéndose hacia la avenida NQS.

La emergencia operacional se combinó además con un siniestro vial registrado en la salida de la calle 80, hecho ajeno a la operación del sistema de transporte masivo. Como consecuencia, algunas rutas alimentadoras presentaron modificaciones y parte de la flota tuvo que retornar en puntos alternos mientras avanzaban las labores de atención.



Uno de los puntos con mayores afectaciones fue el sector de la NQS con calle 64, donde la circulación de buses quedó reducida por la acumulación de vehículos provenientes de corredores conectados con la calle 80. Los retrasos se reflejaron tanto en los servicios de TransMilenio como en el tráfico mixto que utiliza diariamente la carrera 30.



En medio de la congestión, varios usuarios reportaron a través de redes sociales que decidieron descender de los buses y continuar sus recorridos a pie para evitar mayores retrasos. Los testimonios compartidos durante la mañana describieron trayectos que normalmente toman entre 30 y 40 minutos y que, debido a la congestión, superaron ampliamente ese tiempo.

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ÁNGELA URREA PARRA

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