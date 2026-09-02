Mamá de niña de 3 años hospitalizada y con ventilador mecánico pide ayuda: De la Espriella responde

Luego de compartir la historia de Lucas Francesco Murillo, un niño de siete años que pedía acceso a atención médica priorizada porque sufre de síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, el presidente Abelardo de la Espriella compartió una nueva historia de un menor que requiere atención médica urgente.

Se trata de Carla Elena Parejo, una pequeña de tres años y siete meses que lleva hospitalizada poco más de un año. A través de un video, la mamá de la niña pidió ayuda al mandatario de los colombianos para garantizar las atenciones médicas que requiere su hija para seguir con su vida.



¿Cuál es el padecimiento de Carla y qué necesita?

En la grabación, la mamá de Carla explica que la menor de edad padece traqueostomía y gastrostomía, lo que ha causado que en la actualidad dependa de un ventilador mecánico y de oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, el problema que enfrenta la familia Parejo es que "la Nueva EPS no ha querido autorizar lo que ella necesita".

La mujer señaló que luego de un año y cuatro meses de hospitalización, está bastante preocupada por lo que pueda pasar con su hija en caso de no recibir la atención y equipos que necesita pronto. Es por esto que decidieron hacer un video y publicarlo en redes sociales para llamar la atención de la autoridades y el Gobierno nacional.



"Yo soy su mamá y no voy a dejar de luchar por mi hija. Ya estoy cansada de intentar hablar, de pedir auxilio y no ser escuchada", aseguro la mamá de la pequeña, señalando que como su hija todavía no puede hablar ni pedir ayuda, ella decidió hablar por su hija. "Presidente, por favor, ayúdame a que su caso sea escuchado. Llevo mucho tiempo luchando con el sistema de salud y no hemos obtenido respuesta. Ayúdeme, por favor", concluyó la mujer en el video.



Efectivamente, la petición de la mujer fue escuchada por el Presidente, quien compartió la grabación en sus redes sociales y aseguró que ya tomó acción para garantizarle a Carla la atención que necesita. "Carla, escuché tu voz a través de tu valiente mamá. Con tan solo tres años, has tenido que enfrentar las consecuencias de una crisis humanitaria en el sistema de salud que heredamos del gobierno anterior. Pero en la era del Tigre esto no puede seguir pasando", escribió en su cuenta de X el presidente Abelardo de la Espriella.

Carla, escuché tu voz a través de tu valiente mamá. Con tan solo 3 años, has tenido que enfrentar las consecuencias de una crisis humanitaria en el sistema de salud que heredamos del anterior gobierno. Pero en la era del Tigre esto no puede seguir pasando.



Estamos reconstruyendo… pic.twitter.com/HABvgwZ9wk — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

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Para ayudar a Carla y a su familia, el mandatario señaló que entregó el caso a la ministra de Salud, Ana María Vesga, con la instrucción de garantizar la atención de la niña "con todas las garantías y sin más dilaciones ... Sigue sonriendo, pequeña Carla, y llenando de amor y esperanza a tu mamá. El Estado no te va a dar la espalda".



¿Qué dijo la Nueva EPS sobre el caso de Carla?

Tras ele conocimiento público del caso de Carla Parejo, de tres años, y los señalamientos de su mamá sobre la falta de garantías para su atención en la Nueva EPS, la empresa prestadora del servicio se pronunció. A través de un comunicado señalaron que la niña fue valorada previamente por el equipo médico especializado de Preventiva IPS.

"La menor Carla Helena Parejo ya venía recibiendo atención y seguimiento por parte de nuestro equipo de salud. Como parte del proceso de continuidad en su atención, fue valorada previamente por el equipo médico especializado del prestador Preventiva IPS, quienes brindarán la atención domiciliaria. El equipo de salud fue presentado ante la madre de Carla. El día de hoy se inició el acople del ventilador mecánico. De acuerdo con la evolución y las condiciones clínicas de la menor, daremos el respectivo traslado a su domicilio", detallaron.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co