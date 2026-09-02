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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Grave accidente de bus del Sitp con bicitaxi deja dos muertos en el sur de Bogotá

Grave accidente de bus del Sitp con bicitaxi deja dos muertos en el sur de Bogotá

Tras el aparatoso choque, hubo momentos de tensión en el barrio Bellavista, en la localidad de Kennedy. Autoridades investigan el caso.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Accidente de bus del Sitp en Bogotá.
Accidente de bus del Sitp en Bogotá.
Noticias Caracol

Un grave accidente de tránsito, en la noche de este 2 de septiembre, ocasionó la muerte de dos personas en el barrio Bellavista, en la localidad de Kennedy. En esa zona se generaron trancones y algunas protestas luego de la delicada situación.

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De acuerdo con la información preliminar, un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) chocó a un bicitaxi en el mencionado sector del sur de Bogotá, causando el deceso de las dos personas. De hecho, en el sector hubo tensión por el reclamo de los familiares de quienes iban en el transporte informal

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En videos de cámaras de seguridad, los cuales fueron obtenidos por el Ojo de la noche, de Noticias Caracol, se observa el momento cuando el bus del Sitp pareciera que pierde el control y arrastra al bicitaxi por varios metros.

La información preliminar señala que una persona murió de inmediato en la escena del siniestro vial y la otra víctima alcanzó a ser llevada a un centro de salud, donde finalmente falleció. Las autoridades de tránsito adelantan la investigación del caso para establecer las causas y las responsabilidades.

Noticia en desarrollo…
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