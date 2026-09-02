Las hipótesis detrás del crimen del profesor Kevin Santiago Ángel: videos de seguridad y un taxi

Las autoridades capturaron a ocho personas por el crimen contra el profesor bogotano Kevin Santiago Ángel, de 31 años, ocurrido al interior de una casa en la localidad de Kennedy el pasado 21 de mayo de 2026. Según la Fiscalía General de la Nación, serían integrantes de la banda criminal 'Tren de Aragua' y participaron en el homicidio del maestro.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional materializaron siete capturas en Bogotá y en Pamplona, Norte de Santander, mientras que una octava persona fue notificada de la orden judicial en la cárcel de La Dorada, Caldas.



Lo que se sabe sobre el crimen del profesor

Videos de cámaras de seguridad en poder de la Fiscalía reconstruyen las acciones de varias personas implicadas en el asesinato del maestro Kevin Santiago Ángel en una vivienda del barrio La Rivera, en la localidad de Kennedy. Fuentes de la investigación determinaron que el profesor llegó al lugar acompañado de una mujer que se ganó su confianza para que ingresara al inmueble.

Lo que dice la hipótesis de los investigadores es que, tras ingresar a la vivienda, el maestro pasó una noche de tortura en la que le arrebataron la vida. El viernes 22 de mayo, el cuerpo desmembrado del docente fue hallado dentro de una maleta abandonada en una zona boscosa del barrio El Tintal, lo que dio inicio a las investigaciones.



Una de las grabaciones claves muestra a tres hombres saliendo de la misma vivienda, cerca de la 1:00 de la madrugada, cargando con dificultad una maleta. En su interior, según la investigación, estaba el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel, luego de haber sido torturado toda la noche. Al frente de la vivienda está estacionado un taxi en el que los hombres cargan las maletas y emprenden un recorrido.



El viaje terminó en un potrero ubicado a unos 10 minutos de la casa, en la misma localidad, donde los responsables abandonaron la maleta y le prendieron fuego.



¿Cuál fue el motivo por el que asesinaron al maestro Kevin Santiago Ángel?

La principal teoría de las autoridades es que el móvil del crimen contra el maestro está relacionado con su trabajo social con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes. Según la hipótesis investigativa, integrantes de la estructura habrían engañado al profesor para que acudiera hasta el lugar donde posteriormente fue asesinado.

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"La evidencia obtenida por la Unidad Especial de Investigación permitió conocer que la víctima habría sido asesinada por su actividad en proyectos sociales dirigidos a jóvenes de Kennedy, orientados a prevenir la criminalidad y reducir el tráfico e sustancias estupefacientes. Lo que habría generado afectaciones a los intereses ilícitos del Tren de Aragua", detalló Andrés Escobar López, director de la unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía detalló que entre los detenidos se encuentra un hombre conocido como alias ‘Osmer’, quien sería uno de los cabecillas del grupo delincuencial, articulador el cobro de extorsiones y otras conductas delictivas en el suroccidente de Bogotá. También están dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas que, al parecer, habrían participado en la logística y ejecución del crimen.

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Estas personas serán presentadas ante un juez de control de garantías por su presunta participación en el homicidio del docente, por lo que la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co