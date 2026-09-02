Metro de Bogotá ya tiene fecha de estreno: alcalde Galán reveló cuándo abrirá al público

El Metro de Bogotá, la obra de infraestructura más importante que se construye actualmente en la capital del país, ya tiene una fecha concreta para recibir a sus primeros pasajeros. Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán durante una entrevista en Blu Radio, donde ratificó el cronograma de la Línea 1 y aseguró que el proyecto avanza en una etapa decisiva de integración y pruebas.



El Metro de Bogotá ya tiene fecha para su primer viaje con pasajeros

Tras décadas de espera, los bogotanos ya conocen el día en que podrán abordar por primera vez el sistema férreo. Durante la conversación con Mañanas Blu, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la meta de la Administración Distrital es que la operación comercial de la Línea 1 comience el 15 de marzo de 2028.

El mandatario fue enfático al responder sobre la fecha en que los ciudadanos podrán usar el nuevo sistema de transporte. “La meta es que usted se monte en el metro el 15 de marzo del 2028”, afirmó Carlos Fernando Galán. La declaración representa uno de los anuncios más esperados en torno al megaproyecto, ya que fija un horizonte claro para la entrada en funcionamiento de una obra que transformará la movilidad de Bogotá.



La Línea 1 del Metro de Bogotá supera el 80 % de avance

Según explicó Galán, la construcción de la primera línea ya superó el 80 % de ejecución, un porcentaje que refleja el acelerado ritmo de las obras en diferentes frentes. Sin embargo, advirtió que el proyecto está ingresando a una de sus fases más complejas: la integración de todos los sistemas que permitirán la operación segura y eficiente del metro.

Actualmente no solo avanza la construcción física del viaducto y las estaciones, sino también la articulación entre trenes, rieles, sistemas de comunicación, automatización, energía y el patio taller. “Ese es el reto en el que estamos entrando”, señaló Galán al referirse a la etapa de integración tecnológica y operativa del sistema.



El alcalde comparó esta fase con una carrera en la que múltiples componentes avanzan por separado, pero que finalmente deben funcionar de manera sincronizada para cumplir con las fechas establecidas. Otro de los aspectos destacados por la Administración Distrital es el avance de la infraestructura principal. El proyecto ya registra más de 17 kilómetros de viaducto construidos de los 23,9 kilómetros que tendrá la Línea 1 cuando esté terminada.



Recientemente fue finalizado un puente ferroviario estratégico ubicado sobre la avenida Caracas con avenida El Dorado, considerado uno de los hitos de ingeniería más importantes de la obra. La estructura alcanza 215 metros de longitud y requirió miles de metros cúbicos de concreto y cientos de toneladas de acero. Paralelamente, continúan las pruebas técnicas de los trenes y la llegada progresiva de nuevos vehículos al país. Estos avances permiten reducir la incertidumbre que durante años rodeó al proyecto y acercan cada vez más a Bogotá a la operación de su primer sistema de metro.



Bogotá ya cuenta con 17 trenes del Metro

Durante la entrevista, Galán reveló que la ciudad ya dispone de 17 trenes de la Línea 1 y que la meta es completar las 30 unidades previstas dentro del cronograma establecido. La llegada de estos equipos es fundamental para avanzar en las pruebas operativas y en la denominada "marcha blanca", una etapa previa a la apertura comercial en la que se verifica el correcto funcionamiento de todo el sistema. Cada nuevo tren que entra al proceso de pruebas permite validar aspectos relacionados con automatización, señalización, energía y comunicaciones, elementos esenciales para garantizar una operación moderna y segura.

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Aunque el panorama es positivo, la administración reconoce que aún quedan desafíos importantes antes de que los ciudadanos puedan comprar un pasaje y viajar en el Metro de Bogotá. La prioridad será mantener el ritmo de construcción, completar la infraestructura restante y superar exitosamente las pruebas integradas del sistema.

Por ahora, la fecha del 15 de marzo de 2028 se convierte en el principal objetivo del Distrito. Si el cronograma se cumple, ese día marcará un momento histórico para la capital, cuando miles de bogotanos puedan finalmente abordar por primera vez el Metro de Bogotá, una obra esperada durante generaciones.

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ÁNGELA URREA PARRA

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