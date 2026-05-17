Alerta en Colombia por llegada anticipada del fenómeno de El Niño: afectaría suministro de energía

La posible llegada anticipada del fenómeno de El Niño volvió a encender las alarmas en Colombia por los riesgos que podría generar sobre el abastecimiento de agua y la prestación continua del servicio de energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía advirtió que el país podría enfrentar dificultades para responder a la demanda energética si las condiciones climáticas secas se intensifican en los próximos meses.



Esta preocupación quedó plasmada en una circular enviada por la cartera a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en la que solicita adoptar medidas urgentes para evitar un escenario de insuficiencia en la generación eléctrica. Según el documento, la llegada del fenómeno antes de lo previsto representa una “situación de riesgo inminente” para garantizar la continuidad del servicio.

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El llamado de atención ocurre en medio de advertencias hechas también por autoridades ambientales y expertos del sector energético, quienes señalan que el país mantiene una alta dependencia de los embalses para producir electricidad y que un periodo prolongado de sequía podría afectar seriamente las reservas hídricas.



¿Por qué esta dependencia trae en alerta a las autoridades?

El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros, señaló que el aumento en la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño incrementa el riesgo sobre el suministro de agua potable, el aparato productivo y la generación energética, especialmente en el centro del país.

La entidad recordó que, de acuerdo con los pronósticos del Ministerio de Ambiente y el Ideam, el fenómeno alcanzaría su mayor intensidad en septiembre y podría extenderse hasta comienzos de 2027. Esto haría que coincida con la temporada seca habitual de enero y febrero en la región Andina, aumentando la presión sobre las fuentes hídricas.



En medio de ese panorama, las autoridades ambientales advirtieron que los embalses podrían no ser suficientes para soportar un periodo de sequía de seis meses. Además, alertaron sobre el incremento en los costos del gas, combustible que juega un papel clave en la generación térmica cuando disminuyen los aportes hídricos.



La CAR informó que ya evalúa posibles restricciones en el suministro de agua para empresas y grandes consumidores si las condiciones empeoran. Incluso, indicó que podrían suspenderse captaciones o reducirse volúmenes autorizados en caso de presentarse disminuciones significativas en los caudales.

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Entre las medidas planteadas por el Ministerio de Minas está ampliar la base de participantes en la subasta de cargo por confiabilidad, mecanismo diseñado para garantizar que las empresas generadoras cuenten con energía de respaldo durante periodos críticos como sequías o picos de consumo.

La intención es permitir que más proyectos entren rápidamente en operación y ayuden a reducir el riesgo de desabastecimiento. Sin embargo, las cifras muestran un rezago importante en la incorporación de nuevas fuentes de energía renovable.

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Para este año estaba proyectado el ingreso de 4.475 megavatios provenientes de proyectos solares y eólicos. No obstante, con corte a abril solo habían ingresado 291 megavatios al sistema eléctrico nacional.

El retraso ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda energética y de restricciones en varias regiones del país. Voceros del sector industrial señalaron que algunas actividades económicas ya enfrentan dificultades por la insuficiencia en el abastecimiento.

Sectores como la producción de ladrillos, papel, cartón y parte de la cadena de alimentos estarían viendo impactos derivados de las limitaciones energéticas, mientras aumenta la preocupación por la capacidad del sistema para responder ante un escenario climático más severo.



Los niveles de embalses en las regiones

De acuerdo con el más reciente balance presentado sobre los embalses destinados a generación eléctrica, el nivel nacional se ubica en 65 %.

En Antioquia, los embalses alcanzan 82 % de capacidad, con Ituango reportando 105 % y Punchiná 79 %. En la región Caribe el promedio también es de 65 %.

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La zona centro reporta niveles de 59 %, mientras que El Quimbo se encuentra en 40 % y Prado en 60 %. En el oriente del país la situación es más ajustada, con embalses en 41 %, Guavio en 52 % y Chuza en 35 %.

Por su parte, en el Valle del Cauca los niveles llegan a 74 %. Allí, Calima registra 93 %, considerado uno de los mejores indicadores del país.

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Frente a este escenario, la CAR insistió en que tanto las empresas de servicios públicos como las administraciones municipales deben implementar sistemas de ahorro y uso eficiente del agua, además de evaluar alternativas de abastecimiento para garantizar el suministro a la población.

La entidad también recordó que en los hogares debe fortalecerse la cultura de ahorro del recurso hídrico y evitar esperar a que la situación se vuelva crítica para adoptar medidas preventivas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co