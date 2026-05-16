Expediente Yulixa Toloza: las pistas clave, los videos inéditos y el carro en el que se la llevaron

En video quedó el momento cuando dos hombres sacaron a Yulixa Tolosa del centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá, tiempo después de que fuera sometida a un procedimiento estético, conocido como lipólisis.



Arrastrada: así sacaron a Yulixa Toloza de Beauty Láser

En la grabación se ve cómo Yulixa no podía sostenerse por sí sola, los pies se le arrastran mientras está siendo cargada y los brazos permanecieron levantados durante todo el trayecto hacia la salida del lugar.

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Junto a estos dos hombres salió una mujer, mientras que otra persona esperaba afuera, al lado del vehículo negro donde finalmente la suben.

Todo ocurre exactamente a las 7:24 de la noche del pasado miércoles. El vehículo tipo sedán de placas UCQ340 se convirtió en una de las principales pistas que hoy siguen las autoridades. Noticias. Caracol también conoció las imágenes que muestran el recorrido del carro en el que fue transportada Yulixa Toloza.



El recorrido del carro donde se llevaron a Yulixa Toloza

Los registros en poder de los investigadores indican que el vehículo salió de Bogotá por el peaje antes a la 1:50 de la madrugada del jueves. Minutos después, el carro de placas UCQ340 vuelve a aparecer en otro registro, esta vez en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá, hacia las 2:14 de la madrugada. Esas son hasta ahora las pistas claves para ubicar a los responsables y establecer qué ocurrió con Yulixa Toloza.



Los investigadores también intentan esclarecer un vacío de casi 5 horas entre el momento en que la mujer fue subida al vehículo y la aparición de los primeros registros en peajes fuera de Bogotá. Reconstruir sus últimos movimientos también se convirtió en una de las claves del caso.



En otro video de una cámara de seguridad del barrio Bosa, donde vivía, se observa cuando Yulitza sale de su casa con varias maletas. Eran las 7:24 de la mañana del miércoles 13 de mayo. Iba acompañada de una amiga. Ambas suben a un vehículo particular gris y se dirigieron al centro estético donde le realizarían el procedimiento.

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Y es que en las últimas imágenes conocidas de Yulixa dentro del centro estético, que fue grabado por una de las personas que trabajaba en Beauty Láser L. M., se ve a la mujer respirando con dificultad y en grave estado de salud.

Otro video muestra el momento en que Yulixa cae al piso y un hombre y una mujer intentan levantarla para subirla a una camilla. Según sus amigas, Yulitza también les envió mensajes por WhatsApp en los que aseguran que se sentía mal y que la llevaban a un hospital. Sin embargo, los mensajes eran cortos y según sus allegados no tenían coherencia.

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Desde ese momento comenzó una búsqueda desesperada en cinco hospitales del sur de Bogotá, pero Yulixa nunca apareció. Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen diferentes líneas de búsqueda en varias regiones del país y en zonas fronterizas para intentar ubicar el vehículo en el que la subieron y sobre todo establecer qué ocurrió con esta mujer de 52 años.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MAYRA TENORIO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL