Revelan primeras imágenes de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, tras su extradición a EE. UU.

El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).



EFE constató la llegada del también exministro venezolano al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade. Las primeras imágenes muestran a Alex Saab vistiendo una sudadera de color gris y caminando bajo custodia de agentes federales estadounidenses, incluidos funcionarios de la DEA.

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"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

Asimismo, indicó que el proceso de deportación se llevó a cabo este sábado "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".



El empresario, que ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden.



En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dos semanas después del ataque estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del hasta ese momento mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Alex Saab aterriza en Miami, EE.UU., tras ser deportado por Venezuela pic.twitter.com/1ScZVTPmvS — ABC.es (@abc_es) May 17, 2026

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¿Quén es Alex Saab?

Saab, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

Hijo de un empresario libanés asentado en Barranquilla, Saab comenzó como vendedor de llaveros promocionales antes de incursionar en el sector textil, con 100 almacenes que exportaban a más de 10 países, según biografías oficiales.

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"Guiado por su espíritu de empresario cosmopolita, busca trasladar su capacidad emprendedora más allá de las fronteras" y se traslada a Venezuela "interesado en el ramo de la construcción", cuenta una serie en su canal en YouTube titulada "Alex Saab, agente antibloqueo".

Firmó su primer contrato en Venezuela en 2011 en el palacio presidencial de Miraflores. Entonces, Maduro era canciller y el presidente, Hugo Chávez. Un Saab joven con una pequeña cola de caballo subió a la tarima y suscribió una "alianza estratégica" para "la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas".

En el acto estaba presente el entonces mandatario colombiano Juan Manuel Santos.

"Ofrecí un sistema italiano de construcción", dijo Saab en una entrevista con el diario El Tiempo en 2017. "Luego de un año de trabajo y tocar puertas, logramos entrar y abrimos una fábrica".

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"Debo ser enfático en esto", añadió. "No conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios".

Pero fue precisamente con la llegada de Maduro a la presidencia que Saab se convierte "casi inmediatamente" en "el contratista consentido" y después en su "ministro plenipotenciario en la sombra", dijo a la AFP Roberto Deniz, periodista del portal de periodismo de investigación Armando.info, que ha escrito exhaustivamente sobre el tema.

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Según el periodista, de las viviendas sociales, Saab ganó un contrato para la construcción de gimnasios por 100 millones de dólares, pagados por adelantado, y de ahí uno en petróleo con una "empresa fantasmal" sin experiencia, que se terminó cayendo por el reclamo de otras compañías en el ramo.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

Antes, fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida).

Ahora Saab se enfrenta a la justicia de Estados Unidos como también hace Maduro y su esposa, Cilia Flores, que afrontan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico.

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AGENCIA EFE Y AFP