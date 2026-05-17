Propietario del vehículo usado para trasladar a Yulixa Toloza se presentó ante las autoridades

La desaparición de Yulixa Toloza sigue rodeada de interrogantes mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de sus últimas horas en Bogotá. En medio de las investigaciones, uno de los elementos que más atención ha concentrado es el vehículo en el que fue trasladada la mujer de 52 años después de someterse a un procedimiento estético en el sur de la capital.



En las últimas horas se conoció que el hombre que figura como propietario del automóvil tipo sedán de placas UCQ340 se presentó ante las autoridades para entregar su versión sobre los hechos. Según información conocida por Noticias Caracol, los investigadores lo interrogaron para establecer cuál era su relación con el vehículo y con las personas involucradas en el caso.

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Hasta el momento, las autoridades descartan que el propietario tenga relación directa con la desaparición de Yulixa Toloza o que estuviera conduciendo el carro la noche en que la mujer fue sacada del centro estético Beauty Láser M. L.

De acuerdo con los reportes del SIMIT y del RUNT, el vehículo no presenta antecedentes, multas y sanciones.



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Yulixa fue trasladada a rastras hasta un vehículo antes de desaparecer

El vehículo se convirtió en una de las principales pistas dentro de la investigación debido a que en grabaciones de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que dos hombres suben a la mujer al automóvil mientras ella se encontraba inconsciente.



Las imágenes conocidas por Noticias Caracol muestran que Yulixa fue retirada del establecimiento sin poder sostenerse por sus propios medios. En los videos se observa cómo sus pies se arrastraban sobre el suelo mientras era cargada por dos hombres hacia la salida del lugar.



Un testigo que presenció la escena aseguró que el aspecto físico de la mujer llamó la atención desde el primer momento. “Lo que me impresionó fue que cuando la vi que salía estaba demasiado blanca la piel y los labios como morados”, relató.



Los últimos rastros de Yulixa Toloza

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, Yulixa fue subida al automóvil sobre las 7:24 de la noche del miércoles 13 de mayo. Desde entonces, los investigadores intentan esclarecer qué ocurrió durante un lapso de casi cinco horas en el que no existe un rastro claro del recorrido del vehículo dentro de Bogotá.

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Ese vacío en la línea de tiempo es considerado clave para determinar qué pasó con la mujer de 52 años y establecer quiénes estuvieron involucrados en su traslado.

Las autoridades recopilan videos de cámaras de seguridad y registros electrónicos para reconstruir el trayecto del automóvil. Uno de los datos confirmados hasta ahora indica que el carro salió de Bogotá por el peaje Andes hacia la 1:50 de la madrugada del jueves.

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Minutos más tarde, a las 2:14 de la mañana, el mismo vehículo apareció en otro registro en el peaje El Roble, ubicado entre Sesquilé y Gachancipá, en Cundinamarca.

Mientras se desarrolla la búsqueda, la investigación también se concentra en el centro estético donde Yulixa se practicó el procedimiento de lipólisis. Según confirmó la Secretaría Distrital de Salud, el establecimiento no contaba con autorización para realizar procedimientos invasivos.

El caso llevó además a que la Superintendencia de Salud solicitara explicaciones a la Secretaría de Salud de Bogotá sobre la proliferación de los más de 200 centros clandestinos en la ciudad y las medidas adoptadas para controlar este tipo de prácticas.

“Para que se pueda analizar esta situación que se viene presentando no solo en Bogotá, sino en las principales ciudades del país y que se puedan tomar acciones que tengan mayor impacto frente a esta situación que es ilegal y estará atentando contra la vida de la población colombiana”, indicó Edilma Suárez, superintendente para Entidades Territoriales.

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La Secretaría de Salud señaló que entre enero de 2025 y mayo de 2026 han sido identificados cerca de 282 quirófanos clandestinos y centros estéticos ilegales en Bogotá.

Asimismo, las autoridades recordaron que establecimientos como peluquerías, centros de estética o de belleza no están habilitados para realizar procedimientos invasivos como liposucción, lipólisis láser o aplicación de sustancias médicas.

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Dentro de las indagaciones también se estableció que en el centro estético trabajaban cerca de diez personas. Hasta ahora, los investigadores han logrado ubicar e interrogar a dos de ellas, mientras continúan buscando al resto del personal vinculado laboralmente al establecimiento.

Paralelamente, familiares y allegados de Yulixa mantienen la búsqueda y esperan respuestas sobre el paradero de la mujer, cuyo caso ha generado preocupación nacional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co