ExpoMedellín rompe el silencio tras muerte de joven que se tatuó durante la feria

La muerte de Juan Felipe Palacio Vélez, un joven de 26 años que asistió a Expotatuaje Medellín 2026 para realizarse un tatuaje, continúa generando reacciones y cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias en este tipo de eventos masivos. El caso se conoció luego de que familiares del joven denunciaran que, tras terminar el procedimiento realizado durante los tres días de feria en Plaza Mayor Medellín, Juan Felipe comenzó a presentar complicaciones de salud que empeoraron con rapidez hasta ocasionar su muerte.

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Según relató la madre de Juan Felipe en diálogo con Blu Radio, el joven se realizó un extenso tatuaje de un mago en una de sus piernas durante los tres días que duró la feria. Aunque inicialmente todo parecía transcurrir con normalidad, poco después comenzaron las complicaciones de salud.



Organización de Expotatuaje Medellín habló sobre el caso

A través de un comunicado, la organización de Expotatuaje Medellín expresó sus condolencias a la familia y personas cercanas de Juan Felipe Palacio Vélez, "quien además fue asistido de manera exclusiva por uno de los expositores en Expotatuaje 2026 durante los tres días del evento". Además, la organización señaló que está dispuesta a colaborar con las autoridades en todo lo relacionado con la investigación para determinar qué ocurrió en este caso.

"Desde la parte directiva de la organización estamos prestos a colaborar con las autoridades en lo que estimen pertinente para esclarecer el fatídico hecho que involucra a uno de nuestros aficionados". Además, la feria defendió el cumplimiento de los protocolos exigidos para la realización del evento y aseguró que, según su versión, cada edición de la feria se desarrolla bajo "el cumplimiento de los requisitos solicitados por las autoridades de salud encargadas de estas actividades, además del seguimiento a los protocolos internos exigidos a todos los expositores y participantes".



En el comunicado, Expotatuaje Medellín insistió en que serán las entidades encargadas las que determinen las causas y circunstancias que rodearon la muerte del joven. "Frente a los hechos conocidos públicamente, reiteramos nuestro respeto por las investigaciones que adelantan las autoridades competentes, las cuales serán las encargadas de determinar las circunstancias y causas de este lamentable caso".



Familia asegura que el joven presentó una infección tras el tatuaje

Según relataron los familiares de Juan Felipe, el joven se realizó un tatuaje de gran tamaño en una de sus piernas durante la feria de tatuajes celebrada en Medellín. Aunque al terminar el evento no habría presentado señales de alarma, días después comenzó a sentirse mal. La situación se agravó rápidamente y, de acuerdo con el testimonio entregado por su madre, fue necesario solicitar atención de emergencia a través de la línea 123.



"Vino el 123 a reanimarlo por 40 minutos, lograron volverlo a que respirara, pero cuando él llega al Hospital General llega con muerte cerebral y pues se le para el corazón definitivamente", contó su madre, la fiscal Alexandra Vélez. La madre de Juan Felipe afirmó además que los médicos les habrían informado sobre la presencia de una infección asociada al procedimiento realizado días antes.

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“Ayer a las siete y media de la mañana, por una sepsis, el médico me dijo: ‘No, es que él tiene una infección que es provocada por el tatuaje’”, afirmó.

Tras conocerse la muerte del joven, Michell Pineda, el abogado de la familia aseguró que ya comenzaron las acciones judiciales para establecer posibles responsabilidades alrededor del caso.

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“Lo que ocurrió es un homicidio culposo en la vida del joven Juan Felipe, en la cual están implicados el centro de convenciones Plaza Mayor Exposiciones de Medellín y los organizadores del evento”, manifestó el jurista en dialogo con el medio Telemedellín.

El representante de la familia señaló que ya se adelanta la recolección de pruebas. “Es muy grave que hubiera pasado esto en la ciudad, en un evento de esas características y que culminara con la muerte de este joven. Ese asunto se da de conocimiento a la justicia”, agregó.

Asimismo, indicó que ya fueron interpuestas denuncias penales relacionadas con el caso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co