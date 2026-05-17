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Violento ataque armado en Marinilla dejó cuatro personas muertas: esto dijeron las autoridades

Tras conocerse los homicidios, la Alcaldía de Marinilla convocó un consejo extraordinario de seguridad y anunció medidas conjuntas con la Policía y la SIJIN para avanzar en la búsqueda de los responsables.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de may, 2026
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Violento ataque armado en Marinilla dejó cuatro personas muertas: esto dijeron las autoridades

La violencia volvió a golpear al Oriente antioqueño. Luego de que cuatro personas fueron asesinadas con arma de fuego en la vereda Alto del Mercado, zona rural del municipio de Marinilla, en un hecho que es investigado por las autoridades y que llevó a la Administración Municipal a ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables.

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El caso fue confirmado por el Departamento de Policía Antioquia durante la noche del 16 de mayo. Desde el lugar de los hechos, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la institución en el departamento, informó que las víctimas fueron halladas sin vida y que ya se adelantan las primeras labores judiciales y de criminalística.

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“Nos encontramos el día de hoy, 16 de mayo, aquí en la vereda Altos del Mercado, donde, de forma lamentable, informamos a la comunidad el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida quienes fueron ultimados con arma de fuego”, señaló el oficial.

De acuerdo con las autoridades, un grupo especial de investigación fue designado para asumir el caso. Además, unidades del laboratorio móvil de criminalística realizan la recolección de evidencias y demás procedimientos técnicos en la zona con el propósito de avanzar en la identificación de los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió el múltiple homicidio.

La Policía también hizo un llamado a la ciudadanía para entregar información que permita esclarecer el crimen. Como parte de esa estrategia, la Alcaldía de Marinilla anunció una recompensa económica para quienes aporten datos relevantes sobre los autores del ataque armado.

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El secretario de Seguridad del municipio, Javier Mozo Fonseca, rechazó lo ocurrido y aseguró que las autoridades trabajan de manera conjunta para avanzar en las investigaciones.

“Aquí en el sitio estamos con las autoridades competentes, con la SIJIN, con la Policía Nacional, y estamos coordinando un ofrecimiento de recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que nos informen sobre los responsables de este lamentable hecho”, expresó el funcionario.

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Las autoridades locales también confirmaron que el alcalde de Marinilla convocó para la mañana de este 17 de mayo un consejo extraordinario de seguridad con el fin de analizar la situación de orden público y coordinar acciones junto a las entidades encargadas de la investigación.

¿Qué se sabe de las personas que fallecieron?

Aunque hasta el momento no se han revelado oficialmente las identidades de las víctimas, el comandante de la Policía Antioquia indicó que una de las personas asesinadas había sido capturada meses atrás en medio de un procedimiento judicial relacionado con estupefacientes.

Según explicó el oficial, en febrero de este año se realizó un allanamiento en el que uno de los fallecidos fue detenido con una cantidad importante de droga. Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente si ese antecedente tendría relación directa con el crimen registrado en la zona rural de Marinilla.

El caso ha generado preocupación en el Oriente antioqueño, una subregión que en las últimas horas también registró otro hecho violento. En el municipio de San Vicente Ferrer fue asesinada Valentina Cardona Henao, de 24 años, mientras trabajaba en una estación de servicio ubicada en el área urbana de esa localidad.

De acuerdo con la información conocida, hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon contra la joven antes de huir en motocicleta por la vía que conecta a San Vicente Ferrer con el municipio de Concepción. Las autoridades revisan cámaras de seguridad para avanzar en la investigación de ese homicidio.

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Frente a la masacre ocurrida en Marinilla, la Policía reiteró que mantendrá el trabajo con los organismos judiciales para esclarecer lo sucedido y evitar que hechos similares vuelvan a presentarse en esta zona del departamento.

“Estamos trabajando articuladamente para llevar a cabo el esclarecimiento de esta situación”, afirmó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán durante su declaración desde la vereda Alto del Mercado.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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