Menor de 5 años murió tras caer desde un piso quince en la localidad de Fontibón: esto se sabe

Una tragedia enluta a la localidad de Fontibón, en Bogotá, luego de que un menor de cinco años falleciera tras caer desde un piso 15 en un conjunto residencial del sector de Caminos de Fontibón. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer cómo ocurrieron los hechos.

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De acuerdo con la información confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho ocurrió en el barrio Puente Grande, exactamente en la carrera 135 #17-78. Según el reporte oficial, uniformados fueron alertados sobre la emergencia y se desplazaron hasta el lugar, donde encontraron al menor tendido en el suelo.

“Se presentó ayer aproximadamente a las 2:55, en el barrio Puente Grande, carrera 135 #17-78. Allí la zona de atención recibe un reporte. Infortunadamente, al llegar al sitio observan al menor de edad tendido en el piso”, indicó la institución.



Aunque las circunstancias exactas del caso todavía no han sido esclarecidas, la información preliminar señala que el niño se encontraba acompañado por su hermano mientras su madre cumplía un turno de trabajo nocturno. Las autoridades ahora avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios para determinar qué ocurrió antes de la caída.



La Policía Metropolitana confirmó que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los móviles y las circunstancias alrededor de este lamentable hecho.



Otro episodio similar ocurrió recientemente en la ciudad

El fallecimiento del menor ha causado conmoción entre residentes del sector y usuarios en redes sociales, especialmente porque el caso se conoce pocos días después de otro episodio ocurrido en Bogotá en el que un niño de dos años cayó desde un cuarto piso en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba.

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En aquel hecho, registrado durante la noche del 7 de mayo, la rápida reacción de vecinos evitó una tragedia mayor. Habitantes del sector improvisaron una especie de red humana para amortiguar la caída del pequeño, quien sobrevivió y fue trasladado a un centro médico sin lesiones graves.

Videos grabados por residentes mostraron la desesperación de la comunidad y el instante en que el niño cayó al vacío antes de ser recibido por varias personas.

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Posteriormente, la madre del menor aseguró que el niño había salido solo hacia la terraza mientras ella se encontraba en el baño. Además, negó versiones que señalaban una supuesta omisión deliberada de cuidado y afirmó que nunca imaginaron que el pequeño pudiera acceder a esa zona del inmueble.

Tras ese episodio, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumieron el seguimiento del caso para determinar posibles responsabilidades y verificar el entorno de protección del menor.

Ahora, el fallecimiento del niño de cinco años en Fontibón vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los menores en viviendas ubicadas en pisos altos y las medidas de prevención dentro de conjuntos residenciales y apartamentos.

Mientras Medicina Legal adelanta los procedimientos correspondientes, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo sucedido en el occidente de Bogotá y determinar si existió algún tipo de omisión o circunstancia que pudiera haber influido en la tragedia.

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La Policía reiteró que las investigaciones siguen en curso y que serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer oficialmente las causas del hecho que terminó con la vida del menor.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co