A la cárcel Yexi Daza, influencer "animalista" acusado por mantener especies en pésimas condiciones

El influencer Yexi Daza, cuyo nombre real es Jesse Adonai Daza, con casi 1 millón de seguidores, fue enviado a la cárcel por presuntamente tener en cautiverio y en precarias condiciones a varias especies de fauna silvestre. Paradójicamente, su contenido digital estaba direccionado a la protección de los animales.



Este hombre es señalado por la Fiscalía General de la Nación de presuntamente mantener en cautiverio y en precarias condiciones de cuidado a varias especies de fauna silvestre en una finca de la vereda Aguas Negras, municipio de Puerto Asís, Putumayo. Fotografías en poder del ente investigador demuestran las condiciones en las que estaban los animales.



Así Yexi Daza habría conseguido los animales que usaba para videos

Según una fiscal adscrita al grupo Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), el señalado delincuente, al parecer, obtenía los animales de manera irregular, muchos de ellos declarados en peligro de extinción, los albergaba en su lugar de residencia y los exhibía y utilizaba para grabar videos en los que promovía mensajes de conservación de especies.

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“De los ocho individuos se encontraban en desplazamiento restringido dentro del predio y 22 permanecían en condiciones de encierro en jaulas, huacales, recintos de cemento y estructuras improvisadas con malla y madera. Al interior de estas especies se identificó un ejemplar de paujil clasificado en categoría en peligro”, narró la fiscal en la audiencia de imputación de cargos.



¿Qué animales tenía en su poder Yaxi Daza?

La fiscalía ubicó en la finca del influencer Yexi Daza una lora real, dos chigüiros, cuatro zarigüeyas, un pecarí de collar, dos guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, cinco borugas, un mono soldado (o mono ardilla), dos tucanes arazatí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y dos zorros cangrejero. Estos animales, dijo la fiscal, estaban en “habitaciones y estructuras improvisadas en espacios reducidos y sin separación por especies, situación que implicaba su privación de movimiento y de espacio suficiente. Igualmente, se registraron condiciones higiénicos deficientes, acumulación de materia fecal y orina, olores fuertes y elementos en deterior”.

La fiscal imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal. El influencer Yaxi Daza no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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