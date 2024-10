António Guterres sobre Venezuela en COP16: "No invalida la opinión que tenemos" de elecciones

El secretario general de la ONU, António Guterres, habló sobre la presencia del canciller venezolano Yván Gil en la COP16, celebrada en Cali, departamento del Valle del Cauca. Asimismo, expuso la postura del organismo frente a las cuestionadas elecciones celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio, las cuales dieron como supuesto ganador a Nicolás Maduro.

António Guterres, secretario general de la ONU, se refirió a la presencia del canciller venezolano Yván Gil en la COP16: "En las COP hay una acreditación, es una práctica que no podemos cambiar, pero eso no invalida la opinión que podemos tener sobre lo que pasó en Venezuela".… pic.twitter.com/HXtk0K1czm — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 30, 2024

Noticias Caracol en vivo le preguntó a Guterres cómo vio la presencia en la COP16 del canciller Yván Gil debido a que su llegada al importante evento ha sido cuestionada por muchas delegaciones, esto porque se le ha exigido al país vecino que publique las actas de las elecciones.

António Guterres respondió: “Hay dos aspectos distintos. En primer lugar, la opinión que formamos sobre la forma en cómo ocurrieron las elecciones, la ausencia de una transparencia adecuada y el hecho de que hay distintos gobiernos que no han aún reconocido el gobierno de Venezuela".

En el segundo punto que abordó el secretario general de la ONU expuso: "Por otra parte, es el mecanismo de funcionamiento de las organizaciones unilaterales y, en particular de las COP. En las COP hay una acreditación en que los que están participan desde que la visión de país los acredite. Esta es una práctica que no podemos cambiar porque es la práctica establecida estatutariamente, pero eso no invalida la opinión que podemos tener sobre lo que pasó en Venezuela”.

Antonio Guterres ignoró al canciller de Venezuela

Este incómodo momento para Yván Gil se registró el pasado martes, 29 de octubre de 2024, cuando António Guterres se fue a tomar la foto oficial con otros altos funcionarios que llegaron a la COP16.

La situación se dio cuando el secretario de la ONU subió a la tarima acompañado de la Policía y estaba dialogando con el presidente de Guinea, Teodoro Obiang Nguema. El funcionario venezolano se giró para saludar a Guterres, pero él lo ignoró y siguió de largo.

Luego de este “desaire” que vivió el canciller venezolano, los presidentes Gustavo Petro y Rafael Noboa sí lo saludaron.