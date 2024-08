Aprobado decreto que da alternativas al servicio militar: "Servicio Social para la Paz"

Se aprobó un decreto que permitirá a los jóvenes de entre 18 y 24 años optar por un "Servicio Social para la Paz" como alternativa al servicio militar obligatorio. Esta iniciativa, que iniciará con un plan piloto en los próximos meses, busca ofrecer a los jóvenes una manera de contribuir al desarrollo de la paz en el país.

Detalles del decreto y programa piloto

A partir de hoy, el nuevo decreto establece el "Servicio Social para la Paz" como una opción viable al servicio militar tradicional. Según el decreto, los jóvenes tendrán la posibilidad de elegir entre once modalidades distintas para participar en actividades orientadas al fomento de la paz en diferentes territorios del país. El programa piloto comenzará en diciembre de este año con una convocatoria de 5.000 cupos destinados a zonas vulnerables, y cada joven que participe recibirá una certificación equivalente a la libreta militar al finalizar su servicio.

Iván Cepeda, ponente del decreto, explicó: “Uno de los principales problemas que resolvimos fue el de las fuerzas militares porque no se trata de acabar con las fuerzas militares, es un asunto que quedó claro desde el comienzo. De lo que se trata es de presentar una opción. Ahora, qué pasa cuando un número determinado de jóvenes opten por el servicio social para la paz, pues tendrán que llenarse los cupos que quedan vacantes en las fuerzas militares”.

Costos y organización

El costo estimado por joven para el programa es de 23 millones de pesos al año. Pablo Molina, coordinador del grupo para La Paz en la Función Pública, comentó: “Tendremos una ruta de cuántos cupos podríamos ofertar para el próximo año en cada una de las 11 modalidades y luego de ello haremos un proceso de inscripción abierto al público los jóvenes que se quieran presentar”.

Publicidad

Críticas y controversias

A pesar de las intenciones pacíficas del programa, ha enfrentado críticas significativas. Algunos detractores temen que esta nueva alternativa agrave el déficit de personal en las fuerzas militares, que ha sido de aproximadamente un 40% en los últimos ocho años. José Jaime Uscátegui, Representante a la Cámara, argumentó: “Hay un déficit de personal en las filas de nuestras fuerzas militares porque el gobierno viene diciendo que trabajar en la fuerza pública no es trabajar por la paz e invita a los jóvenes a no vincularse a las fuerzas militares y a trabajar en programas como 'jóvenes en paz' que, la verdad, no contribuyen en nada con la seguridad del país”.

Además, algunos miembros retirados de las fuerzas militares han expresado preocupaciones sobre los riesgos asociados con el programa. Un coronel retirado advirtió: “¿Qué es lo delicado de ese control? Estos jóvenes seguramente van a ser permeados, como un deleite para las organizaciones terroristas, las FARC, el ELN, el Clan del Golfo que van a tener un alimento en las áreas porque no va a haber control del Ministerio de la Igualdad en todo el país sobre estos jóvenes”.

Publicidad

El futuro del "Servicio Social para la Paz" dependerá de su implementación exitosa y la capacidad de abordar estas preocupaciones mientras se trabaja hacia la promoción de la paz en el país.