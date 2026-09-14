En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARELBYS MEZA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
AVIONETA DESAPARECIDA
PUENTE CALLE 100 CON CRA. 7

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Asesinan a cuatro personas en un establecimiento comercial de La Gloria, Cesar

Asesinan a cuatro personas en un establecimiento comercial de La Gloria, Cesar

Las autoridades locales informaron que hombres armados dispararon contra quienes departían en el lugar, donde se expenden bebidas alcohólicas.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
Comparta en:
Asesinatos en Cesar
Asesinatos en Cesar
Captura de video

Cuatro personas fueron asesinadas este domingo tras la incursión de un grupo armado a un establecimiento de la aldea Simaña, zona rural de La Gloria, en el departamento de Cesar, un hecho que fue rechazado por las autoridades de esa región del noreste de Colombia. "El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera nuevamente el orden público en el sur del departamento", señaló la Gobernación en su cuenta de X. El ataque ocurrió cuando "alzados en armas dispararon contra las personas que departían en el lugar", precisó la Gobernación. Sobre la identidad de las víctimas se identificaron como Miguel y Milton Armenta, otra de las víctimas fue identificada como el Meyo Toro. La cuarta víctima aún no ha sido identificada.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que hace seguimiento a estos casos, elevó a 91 el número de asesinatos colectivos registrados en el país en lo que va del año. "Los hombres armados dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, causando la muerte de al menos cuatro personas y dejando otras tres heridas. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas", señaló Indepaz.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Aunque las autoridades no han atribuido este crimen a ningún grupo armado ilegal, en esa zona, según Indepaz, hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y facciones del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), "motivadas por la posición estratégica del municipio como corredor de movilidad e ingreso a economías ilícitas entre el Catatumbo y el sur de Bolívar".

Últimas Noticias

Grave accidente en Bogotá: motociclista murió tras chocar con una volqueta en Fontibón
BOGOTÁ

Grave accidente en Bogotá: motociclista murió tras chocar con una volqueta en Fontibón

Avioneta desaparecida en Chocó.jpg
COLOMBIA

¿Quiénes son las ocupantes que viajaban en la aeronave desaparecida en Chocó? Estos son sus nombres

Las autoridades del Cesar anunciaron la instalación de un puesto de mando unificado para hacer seguimiento al caso y evaluar las posibles hipótesis, que por ahora apuntan a una "lucha territorial entre grupos al margen de la ley".

EFE

Relacionados

Cesar

Publicidad

Publicidad

Publicidad