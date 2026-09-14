Asesinan a cuatro personas en un establecimiento comercial de La Gloria, Cesar

Cuatro personas fueron asesinadas este domingo tras la incursión de un grupo armado a un establecimiento de la aldea Simaña, zona rural de La Gloria, en el departamento de Cesar, un hecho que fue rechazado por las autoridades de esa región del noreste de Colombia. "El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera nuevamente el orden público en el sur del departamento", señaló la Gobernación en su cuenta de X. El ataque ocurrió cuando "alzados en armas dispararon contra las personas que departían en el lugar", precisó la Gobernación. Sobre la identidad de las víctimas se identificaron como Miguel y Milton Armenta, otra de las víctimas fue identificada como el Meyo Toro. La cuarta víctima aún no ha sido identificada.



Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que hace seguimiento a estos casos, elevó a 91 el número de asesinatos colectivos registrados en el país en lo que va del año. "Los hombres armados dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, causando la muerte de al menos cuatro personas y dejando otras tres heridas. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas", señaló Indepaz.

Aunque las autoridades no han atribuido este crimen a ningún grupo armado ilegal, en esa zona, según Indepaz, hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y facciones del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), "motivadas por la posición estratégica del municipio como corredor de movilidad e ingreso a economías ilícitas entre el Catatumbo y el sur de Bolívar".

Las autoridades del Cesar anunciaron la instalación de un puesto de mando unificado para hacer seguimiento al caso y evaluar las posibles hipótesis, que por ahora apuntan a una "lucha territorial entre grupos al margen de la ley".



EFE